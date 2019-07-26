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В Зеленском проступили черты Гуайдо 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Куда делся выскочивший в Венесуэле в январе, как чёрт из табакерки этот соперник Мадуро, как его, — Хуан Гуайдо, юный проамериканский мулатик Хуан Гуайдо? Так кажется, так его звали?
Как умер или в воду канул. Побряцал фейковыми новостями, прокричал про свою победу, потерпел поражение, и исчез. Поучительный пример современного наглеца, пустого как тыква или бутылка. Доказательство того, что интернетом и фэйком власти не добудешь.
Зеленский теперь занял место Гуайдо на мировой сцене… На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений, вот мол начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Вот отличился тем, что назвал себя союзником крымского ханства. Так и оставайся, друг, союзником крымского ханства, для этого в библиотеку тебе.
Я лично различаю в Зеленском привычные черты Гуайдо, — фанфарон, брехун и только библиотечная пыль нам в глаза летит.
Трамп — тот другого поколения, но того же поля ягода, — современный типаж. Агрессивно болтлив, грозит войною, но войны боится и не начинает. Всё время отменяет, якобы приказы о начатии войны. Лжёт.
Теперь вот Борис Джонсон ещё прибавился. Тоже будет казаться, но не сможет быть.
Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами.
У нас?
У нас Яшин — такая щупленькая химера, гиеной по кромке власти бегает. Или Гудков — младший. Или их смесь.
Источник: Блог Эдуарда Лимонова
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Комментарии
Украина , В мире , Статьи , Борис Джонсон , Эдуард Лимонов , Хуан Гуайдо , Венесуэла
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