В Зеленском проступили черты Гуайдо

Куда делся выскочивший в Венесуэле в январе, как чёрт из табакерки этот соперник Мадуро, как его, — Хуан Гуайдо , юный проамериканский мулатик Хуан Гуайдо? Так кажется, так его звали?

Как умер или в воду канул. Побряцал фейковыми новостями, прокричал про свою победу, потерпел поражение, и исчез. Поучительный пример современного наглеца, пустого как тыква или бутылка. Доказательство того, что интернетом и фэйком власти не добудешь.

Зеленский теперь занял место Гуайдо на мировой сцене… На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений, вот мол начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Вот отличился тем, что назвал себя союзником крымского ханства. Так и оставайся, друг, союзником крымского ханства, для этого в библиотеку тебе.

Я лично различаю в Зеленском привычные черты Гуайдо, — фанфарон, брехун и только библиотечная пыль нам в глаза летит.

Трамп — тот другого поколения, но того же поля ягода, — современный типаж. Агрессивно болтлив, грозит войною, но войны боится и не начинает. Всё время отменяет, якобы приказы о начатии войны. Лжёт.

Теперь вот Борис Джонсон ещё прибавился. Тоже будет казаться, но не сможет быть.

Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами.

У нас?

У нас Яшин — такая щупленькая химера, гиеной по кромке власти бегает. Или Гудков — младший. Или их смесь.