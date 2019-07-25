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В атаке на Порошенко обнаружили «русский след» 

Рамблер + ещё 3 40 минут назад
Одним из напавших на автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) оказался бывший боец батальона «Азов» Никита Макеев, утверждает «Украинская правда».
Макеев родился в России и имел российское гражданство. Неделю назад указом президента Владимира Зеленского Макеев стал гражданином Украины. Во время службы в добровольческом неонацистском батальоне «Азов» Макеев носил позывной «Одиссей».
Ранее сообщалось, что в четверг, 25 июля, после выхода Порошенко из здания ГБР на него попытались напасть четверо неизвестных. Охранник экс-президента отбился от одного из нападавших зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ. Когда вмешалась полиция, нападавшие скрылись.
Порошенко был вызван на допрос в связи с расследованием восьми уголовных дел, в которых присутствует его имя. Сам бывший украинский лидер после допроса заявил, что ни в одном из дел он не является фигурантом.
Комментарии6
Украина , В мире , Никита Макеев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская правда
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