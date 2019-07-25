В атаке на Порошенко обнаружили «русский след»

Макеев родился в России и имел российское гражданство. Неделю назад указом президента Владимира Зеленского Макеев стал гражданином Украины. Во время службы в добровольческом неонацистском батальоне «Азов» Макеев носил позывной «Одиссей».

Ранее сообщалось, что в четверг, 25 июля, после выхода Порошенко из здания ГБР на него попытались напасть четверо неизвестных. Охранник экс-президента отбился от одного из нападавших зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ. Когда вмешалась полиция, нападавшие скрылись.

Порошенко был вызван на допрос в связи с расследованием восьми уголовных дел, в которых присутствует его имя. Сам бывший украинский лидер после допроса заявил, что ни в одном из дел он не является фигурантом.