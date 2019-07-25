Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Провокация-2. СБУ задержала российский танкер, Украина готовится арестовать моряков 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: © REUTERS, State Border Guard Service of Ukraine
В четверг, 25 июля, служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma — «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». В Госдуме назвали действия Украины пиратством
Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.
Как заявили в ведомстве, группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончила на танкере «санкционированные украинским судом следственные действия».
В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом «зашёл танкер NIKA SPIRIT, после чего он „был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива“.
В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.
Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

»Пиратские действия»

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в порту Измаила Одесской области 25 июля.
«Москва в курсе задержания российского танкера на Украине, но пока ждет прояснения конкретных претензий к танкеру и экипажу», — сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в МИДе РФ.
Также источник в МИД заявил, что Украина должна подумать о последствиях для ситуации в Азовском море, к которым может привести задержание российского танкера, а если Украина задержала танкер для «набора материала» по обмену заключенными, то этот шаг не поможет.
Задержание российского танкера на Украине может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт 25 июля РИА Новости.
«Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального, то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений», — сказал Затулин.

Эхо керческой провокации

В прошлом году, 25 ноября, в Керченском проливе малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» были задержаны кораблями Погранслужбы ФСБ РФ.
Граждане Украины, находившиеся на указанных кораблях, были арестованы. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца — до 24 октября 2019 года — срок содержания под стражей для шести из 24 украинских моряков.
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены.
В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
Последние новости
«Найдут другого, красивого и незамаранного»: о судьбе Зеленского Коломойский: война на Украине готовилась с 2004 года Сторонники Порошенко в панике
Комментарии
Украина , Конфликты , Происшествия , Статьи , Павел Климкин , Константин Затулин , ФСБ , МИД , СБУ , Госдума , РИА Новости , Измаил
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия прокомментировала задержание танкера100
СБУ задержала российский танкер
«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР399
Умер президент Туниса14
Самолет готовится к аварийной посадке в Крыму23
Видео
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
02:41
Положение задержанных в КНДР россиян ухудшилось
Происшествия Армия
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение