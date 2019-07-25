Провокация-2. СБУ задержала российский танкер, Украина готовится арестовать моряков

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Как заявили в ведомстве, группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончила на танкере «санкционированные украинским судом следственные действия».

В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом «зашёл танкер NIKA SPIRIT, после чего он „был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива“.

В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

»Пиратские действия»

Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в порту Измаила Одесской области 25 июля.

«Москва в курсе задержания российского танкера на Украине, но пока ждет прояснения конкретных претензий к танкеру и экипажу», — сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в МИДе РФ.

Также источник в МИД заявил, что Украина должна подумать о последствиях для ситуации в Азовском море, к которым может привести задержание российского танкера, а если Украина задержала танкер для «набора материала» по обмену заключенными, то этот шаг не поможет.

Задержание российского танкера на Украине может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин , передаёт 25 июля РИА Новости.

«Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального, то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений», — сказал Затулин.

Эхо керческой провокации

В прошлом году, 25 ноября, в Керченском проливе малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» были задержаны кораблями Погранслужбы ФСБ РФ

Граждане Украины, находившиеся на указанных кораблях, были арестованы. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца — до 24 октября 2019 года — срок содержания под стражей для шести из 24 украинских моряков.

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены.

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.

В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.