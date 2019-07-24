Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Вакарчук спел для российского водочного олигарха

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в 2015 году выступил на частном вечере у российского олигарха. Об этом сообщил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в Facebook.

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов и опубликовал ссылку на видео из Instagram Екатерины Мечетиной — супруги владельца водочного бренда «Белуга» Александра Мечетина.

После публикации Портнова видео из соцсети Мечетиной было удалено.

В комментариях к записи Портнов предложил задавать Вакарчуку вопрос о выступлении в Монако, деньгах, заработанных на выступлении, и уплаченных с них налогах.