Вакарчук выступил перед российскими олигархами

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Вакарчук спел для российского водочного олигарха 

Рамблер + ещё 7 13 минут назад
Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в 2015 году выступил на частном вечере у российского олигарха. Об этом сообщил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в Facebook.
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов и опубликовал ссылку на видео из Instagram Екатерины Мечетиной — супруги владельца водочного бренда «Белуга» Александра Мечетина.
После публикации Портнова видео из соцсети Мечетиной было удалено.
В комментариях к записи Портнов предложил задавать Вакарчуку вопрос о выступлении в Монако, деньгах, заработанных на выступлении, и уплаченных с них налогах.
Партия Святослава Вакарчука «Голос» прошла в Верховную раду, набрав 5,84% голосов. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Вакарчуку создать коалицию в Раде.
Комментарии13
Украина , Видео , В мире , Александр Мечетин , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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