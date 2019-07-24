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Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: @MVS_UA
МВД Украины перебросило спецназ полиции в Донбасс из-за беспорядков после выборов в Верховную Раду. Об этом говорится в официальном Twitter ведомства.
Отмечается, что в городе Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области произошли столкновения во время подсчета голосов после того, как наблюдатели обнаружили различия в протоколах. МВД аргументировало отправку спецназа необходимостью стабилизировать ситуацию и не допустить ее усложнения.
Ранее полиция взяла под усиленную охрану избирательный участок номер 50. Председатель избирательной комиссии отказался объяснить расхождения, и жители города стали устанавливать палатки у участка и раскладывать шины. По версии ЦИК, на выборах по одномандатному округу лидирует представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска Руслан Требушкин (30,62 процента). Меньше чем на 700 голосов от него отстает самовыдвиженец Андрей Аксенов (29,61 процента).
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 76,34 процента бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 42,77 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,99 процента), фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,35 процента), депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,08 процента) и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (6,12 процента).
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Украина , В мире , Андрей Аксенов , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , МВД , Верховная Рада , Киев , Покровск
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