Предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины, на которых лидирует поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа», могут указывать на риски сближения страны с Россией, пишет немецкая газета Die Welt. «Хотя последователи Зеленского, как правило, являются проевропейскими, многие проголосовавшие за „Слугу народа“ хотят изменений, которые требуют сближения с Россией. Многие украинцы также устали от войны на востоке страны. Президент, вероятно, отреагирует на это своей политикой. Если он откажется от последовательной позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Кремлем, то это может стать общеевропейской проблемой», — говорится в материале. Отдельно авторы материала подчеркивают, что партия, поддерживающая президента, не ориентируется на определенный слой общества, чем вносит дополнительную смуту в реакцию населения на изменение политического курса. По состоянию на 7:53 мск обработано 92,65% протоколов, следует из материалов ЦИК Украины. Лидером с большим отрывом является партия «Слуга народа», за нее проголосовало 43,12% избирателей, или более 5,77 млн человек.
В Германии увидели угрозу сближения России и Украины из-за лидерства партии «Слуга народа»
Фото: ИноСМИ
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