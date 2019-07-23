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В Германии увидели угрозу сближения России и Украины из-за лидерства партии «Слуга народа» 

Rambler News Service + ещё 70 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
Предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины, на которых лидирует поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа», могут указывать на риски сближения страны с Россией, пишет немецкая газета Die Welt. «Хотя последователи Зеленского, как правило, являются проевропейскими, многие проголосовавшие за „Слугу народа“ хотят изменений, которые требуют сближения с Россией. Многие украинцы также устали от войны на востоке страны. Президент, вероятно, отреагирует на это своей политикой. Если он откажется от последовательной позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Кремлем, то это может стать общеевропейской проблемой», — говорится в материале. Отдельно авторы материала подчеркивают, что партия, поддерживающая президента, не ориентируется на определенный слой общества, чем вносит дополнительную смуту в реакцию населения на изменение политического курса. По состоянию на 7:53 мск обработано 92,65% протоколов, следует из материалов ЦИК Украины. Лидером с большим отрывом является партия «Слуга народа», за нее проголосовало 43,12% избирателей, или более 5,77 млн человек.
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Комментарии
Украина , В мире , Кавказ , Социология , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , Die Welt , Германия
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