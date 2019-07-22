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Украинские гастарбайтеры захотели покинуть Польшу 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Из Польши хотят уехать около 252 тыс. украинцев, еще 376 тыс. граждан Украины планируют покинуть страну в 2020 году, пишут украинские СМИ.
В общей сложности из Польши на запад намерены уехать около 900 тыс. украинцев, передает «Страна.ua» со ссылкой на польское издание Money.
Отмечается, что главными направлениями для миграции работники рассматривают Германию, Чехию, Норвегию, Нидерланды, Великобританию. Каждый 20-й украинец, работающий в Польше и готовый к отъезду, мечтает переехать в США.
В Польше нередки случаи проявления агрессии по отношению к украинским мигрантам. В июле в Варшаве неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями.
Позднее в сети опубликовали видео драки польского работодателя с украинскими мигрантами.
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