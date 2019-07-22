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Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: facebook.com/Darth.Vader.IPU
Дарт Вейдер — выдвиженец от партии "Блок Дарта Вейдера" — проиграл в Одессе на выборах в Верховную Раду по 135 округу. Победу одержал представитель партии "Слуга народа", свидетельствуют данные ЦИК Украины.
После обработки 57,57 процента протоколов, выдвиженец от "Слуги народа" Алексей Леонов получил 40,41 процента голосов избирателей. Дарт Вейдер набрал 1,63 процента.
В этом же 135 округе Леонову проиграл депутат Рады VIII созыва, президент Одесской юридической академии и бывший глава ЦИК Украины Сергей Кивалов.
В 2014 году Интернет-партия Украины выдвинула Дарта Вейдера в качестве кандидата на пост президента страны. Дарт Вейдер победил на внутрипартийных праймериз. Отмечалось, что только он сможет "сделать из республики империю".
Дарт Вейдер — персонаж киновселенной "Звездные войны". В политике Украины этот персонаж стал известен после нескольких акций. В частности, он атаковал со штурмовиками министерство юстиции Украины и боролся с нелегальными парковками.
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Комментарии
Украина , В мире , Сергей Кивалов , Алексей Леонов , Центризбирком России , Верховная Рада
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