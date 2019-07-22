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На Украине потеряли генпрокурора 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пропал. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Facebook-аккаунте в понедельник, 22 июля.
«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез», — написал он, добавив, что с сегодняшнего дня обязанности главы надзорного ведомства исполняет заместитель Луценко Дмитрий Сторожук.
В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Юрий Луценко находится в официальном отпуске.
«А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце. И чтобы два раза не писать: я тоже в отпуске», — отметила она.
Ранее, 15 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило Юрия Луценко в рамках расследования убийств на Майдане. Генпрокурор проходит в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий участника Евромайдана Ивана Бубенчика. Детали допроса Луценко засекречены.
В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генерального прокурора страны. По словам главы государства, основанием стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Через неделю комитет Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление Зеленского не соответствующим требованиям.
Украинский лидер просил Луценко покинуть свою должность еще во время инаугурационной речи 20 мая. Однако глава ведомства заявил, что намерен остаться на своем посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.
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Украина , Видео , В мире , Юрий Луценко , Дмитрий Сторожук , Владимир Зеленский , Лариса Сарган , Иван Бубенчик , Верховная Рада
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