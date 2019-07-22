Бывший украинский дипломат описал «могилу» Зеленского

Он рассказал, что в качестве одного из кандидатов на должность премьер-министра Офис Зеленского рассматривает заместителя главы Национального банка Украины Екатерину Рожкову , лоббирующую «кабальные» интересы МВФ.

«Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы», — отметил Волошин, пояснив, что «ничего принципиально хорошего МВФ в страну не принес».

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент страны. По первым данным ЦИК, в Раду IX созыва проходят «Слуга народа», «Батькивщина», «Евросолидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».