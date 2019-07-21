СМИ назвали кандидатов на пост премьера Украины

"Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько человек: Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ — ред.), Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк", — говорится в Telegram-канале издания.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.