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СМИ назвали кандидатов на пост премьера Украины 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в списке кандидатов на пост премьера, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько человек: Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ — ред.), Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк", — говорится в Telegram-канале издания.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал менее 1% бюллетеней.
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Комментарии2
Украина , В мире , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Александр Данилюк , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владислав Рашкован , Святослав Вакарчук , Александр Гончарук , Нафтогаз , Международный валютный фонд , Центризбирком России , Верховная Рада , Украинская правда
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