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В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком 

RT на русском + ещё 1 29 минут назад
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Я своё мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение», — цитирует ТАСС слова лидера политобъединения Дмитрия Разумкова о возможном сотрудничестве с «Европейской солидарностью».
Также по его мнению, большая часть представителей «Слуги народа» слабо себе представляет и объединения с «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Ранее Разумков заявил, что его партия готова поддержать отмену депутатской неприкосновенности.
После обработки 0,04% протоколов партия «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.
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Украина , В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , ИТАР-ТАСС
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