В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко , ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука «Я своё мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение», — цитирует ТАСС слова лидера политобъединения Дмитрия Разумкова о возможном сотрудничестве с «Европейской солидарностью». Также по его мнению, большая часть представителей «Слуги народа» слабо себе представляет и объединения с «Оппозиционной платформой — За жизнь». Ранее Разумков заявил, что его партия готова поддержать отмену депутатской неприкосновенности. После обработки 0,04% протоколов партия «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.