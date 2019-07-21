В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Я своё мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение», — цитирует ТАСС слова лидера политобъединения Дмитрия Разумкова о возможном сотрудничестве с «Европейской солидарностью».
Также по его мнению, большая часть представителей «Слуги народа» слабо себе представляет и объединения с «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Ранее Разумков заявил, что его партия готова поддержать отмену депутатской неприкосновенности.
После обработки 0,04% протоколов партия «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.