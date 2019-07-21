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Зеленский пообещал принять закон об импичменте в новой Раде 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новой Верховной раде будет принят закон об импичменте главы государства.
"В повестке дня Верховной рады вы обязательно увидите этот закон, закон об импичменте президента", — сказал Зеленский на брифинге после закрытия избирательных участков.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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