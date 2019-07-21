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Партия Порошенко устроила в своем штабе пикник с шашлыком 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В штабе возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко») организовали пикник с шашлыками. Об этом сообщает издание Украинская правда на своей странице в Twitter.
Несмотря на пасмурную погоду, штаб расположен на открытом воздухе во дворе офиса партии. На кадрах видео видно, что там присутствует много молодых людей, играет расслабляющая музыка, повара разжигают мангал для приготовления шашлыка. Кроме того, судя по фотографиям и видео, гости штаба могут угоститься закусками и пловом. Среди гостей мероприятия можно увидеть детей Петра Порошенко и кандидатов из первой тридцатки списка партии.
Штаб партии действующего президента, согласно материалу издания, напротив, расположен в помещении и разделен на несколько зон. В одной из этих зон есть теннисный стол, поиграть за которым может любой желающий, а в другой размещены бар и закуски, недалеко за столиками работают журналисты под расслабляющую лаунж музыку. Также в нем оборудована отдельная зона для брифингов, где выступают представители партии, и несколько фотозон.
В штабе «Слуги народа» также есть закрытая зона, где, по данным издания, результатов выборов дожидаются президент Владимир Зеленский и руководство штаба. Больше всего в штабе волнуются о результатах партии Святослава Вакарчука «Голос» — если она не пройдет в Верховную Раду, «Слуге народа» придется создавать коалицию с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина».
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Украина , В мире , Конфликты , США , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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