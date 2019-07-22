Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы

В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам источника издания в президентском Офисе, сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Выборы планируют провести в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду

Ранее проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления допустил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук

«Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом», — заявил Стефанчук.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. С учетом результатов в одномандатных округах она сможет сформировать однопартийное парламентское большинство. Также в парламент, согласно этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».