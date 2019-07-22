Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы 

Lenta.ru + ещё 11 51 минуту назад
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам источника издания в президентском Офисе, сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Выборы планируют провести в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Ранее проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления допустил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом», — заявил Стефанчук.
Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. С учетом результатов в одномандатных округах она сможет сформировать однопартийное парламентское большинство. Также в парламент, согласно этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
Последние новости
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона Российскую ЛГБТ-активистку убили после угроз в ее адрес Представлен самый мощный смартфон в мире
Комментарии1
Украина , В мире , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии4
Помпео: мы упрашивали Россию остановиться71
Шнуров резко ответил Собчак12
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского3
«Голосование надежды»: В МИД РФ оценили выборы в Раду107
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение