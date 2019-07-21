От рака умер Дмитрий Демиденко

Скончался известный украинский спортивный журналист Дмитрий Демиденко , сообщает Strana.ua.

Об этом в своем фейсбуке написал председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский.

Год назад у журналиста был диагностирован рак. В общей сложности Демиденко перенес 20 сеансов химеотерапии и две операции, однако это не спасло ему жизнь.

"Он был настоящий, очень искренний, позитивный, талантливый, жизнелюбивый. До последнего боролся с тяжелой болезнью и все мы вместе болели за него", — написал Лопушинский.

Демиденко работал на ОГТРК "Лтава" и Кременчугской городской телекомпании.

Ранее сообщалось, что в возрасте 32 лет умер победитель Супербоула.