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От рака умер Дмитрий Демиденко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Strana.ua
Скончался известный украинский спортивный журналист Дмитрий Демиденко, сообщает Strana.ua.
Об этом в своем фейсбуке написал председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский.
Год назад у журналиста был диагностирован рак. В общей сложности Демиденко перенес 20 сеансов химеотерапии и две операции, однако это не спасло ему жизнь.
"Он был настоящий, очень искренний, позитивный, талантливый, жизнелюбивый. До последнего боролся с тяжелой болезнью и все мы вместе болели за него", — написал Лопушинский.
Демиденко работал на ОГТРК "Лтава" и Кременчугской городской телекомпании.
Ранее сообщалось, что в возрасте 32 лет умер победитель Супербоула.
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Украина , Общество , Дмитрий Демиденко
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