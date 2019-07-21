33 дела из-за нарушений на выборах завели на Украине 

Полиция Украины завела 33 дела из-за нарушений, связанных с выборами в Верховную раду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы МВД Ивана Стойко.
По его словам, голосование проходит спокойно и серьезных нарушений нет.
Поступило 1614 заявлений и сообщений о нарушениях. Был составлен 41 протокол.
Он отметил, что больше всего правонарушений в работе избирательной комиссии зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Киеве.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке Украины обнаружили ручку с исчезающими чернилами.