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Украинский избирательный участок заменил сейф кастрюлей 

News.ru + ещё 9 49 минут назад
Кастрюлю в качестве сейфа использовали на избирательном участке в Кировоградской области. Предмет посуды обмотали верёвкой, поставили пломбу, а на металле маркером написали «Сейф».
Изобретательность избирательной комиссии заметила пользователь Facebook Валентина Стеценко. По её мнению, глава избиркома таким образом хотел препятствовать проведению голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Запись появилась в соцсети ещё 18 июля. Проблему решил сотрудник полиции, который привёз на участок сейф.
Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.
Ранее News.ru писал, что некоторые избиратели смогли проголосовать на выборах в Раду без паспорта. Нарушение произошло в Винницкой области.
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Комментарии8
Украина , В мире , Верховная Рада
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