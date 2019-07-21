Украинский избирательный участок заменил сейф кастрюлей

Кастрюлю в качестве сейфа использовали на избирательном участке в Кировоградской области. Предмет посуды обмотали верёвкой, поставили пломбу, а на металле маркером написали «Сейф».

Изобретательность избирательной комиссии заметила пользователь Facebook Валентина Стеценко. По её мнению, глава избиркома таким образом хотел препятствовать проведению голосования на внеочередных выборах в Верховную раду

Запись появилась в соцсети ещё 18 июля. Проблему решил сотрудник полиции, который привёз на участок сейф.

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.

Ранее News.ru писал, что некоторые избиратели смогли проголосовать на выборах в Раду без паспорта. Нарушение произошло в Винницкой области.