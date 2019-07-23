Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

На досрочных выборах в Раду партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство. Кажется, имея лояльный парламент, позволяющий сформировать под себя правительство, глава государства сможет приступить к реализации мирных инициатив, благодаря которым он и занял свой пост. Однако триумфу Зеленского угрожают скрытые конфликты внутри его же политической силы. В новых вызовах и возможностях украинского лидера разбиралась «Лента.ру».

«Это не просто большое доверие. Это большая ответственность и для меня лично, и для моей команды», — комментируя первые итоги парламентских выборов, президент Украины Владимир Зеленский проявлял поразительное спокойствие. Банальные, в общем-то слова, и легкая скука, сквозившая в речи главы государства, объясняются очень просто.

Победа Зеленского на президентских выборах в апреле была чудом, ярким прецедентом. Но то, что в воскресенье, 21 июля, его команда конвертирует рейтинг своего лидера в собственную поддержку, было событием предсказуемым и логичным. Украинский Центризбирком продолжает подсчитывать бюллетени на отдельных участках, однако на общую картину выборов это уже мало повлияет: по списку за «Слугу народа» проголосовало 42 процента, что дало партии 122 мандата, а по мажоритарным округам прошли еще 127 человек.

Итого партия Зеленского получает 249 депутатских мест, что с лихвой превышает минимально установленное Конституцией большинство в 226 голосов. Это значит, что потенциально команда Зеленского может самостоятельно, без привлечения других сил подчинить себе парламент и сформировать под себя правительство. Однако далеко не факт, что новый президент на это пойдет.

Ранее «Лента.ру» уже писала, что партия президента является не монолитной структурой, а представляет собой конфедерацию олигархических и партийных объединений, зачастую имеющих противоположные интересы и объединившихся ради возможности получить власть. В частности, в «Слуге народа», помимо непосредственных соратников Зеленского, можно выделить группы влияния олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука , людей министра внутренних дел Арсена Авакова и так называемых еврооптимистов.

Последние имеют тесные связи с западными посольствами, получают от них гранты на борьбу с коррупцией и развитие гражданского общества и являются, по сути, агентами влияния США ЕС в украинской политике. Им близок, хоть и не тождественен Пинчук, тесно связанный с элитой Демократической партии США и особенно с кланом Клинтонов. Он пожертвовал миллионы долларов семейному фонду политиков, посещал их семейные праздники, а бывший президент Билл Клинтон неоднократно посещал форум Ялтинской экономической стратегии, организованный бизнесменом.

Олигарх имеет долгую историю корпоративных и политических конфликтов с еще одним «акционером» «Слуги народа» Игорем Коломойским. Выходцы из Днепропетровской области, они долго боролись за влияние в регионе и за контроль над металлургическими предприятиями Украины, а в разгар выборов их телеканалы активно критиковали оппонентов. Коломойский считается одним из ключевых бенефициаров победы Зеленского на президентских выборах. Нельзя не заметить, что при нем олигарх смог вернуться на Украину и значительно усилить свое влияние в политике страны. В частности, люди Коломойского контролируют примерно половину ближайшего окружения президента, от личных телохранителей Зеленского до главы его офиса Андрея Богдана , бывшего адвоката банкира.

Вполне очевидно, что уступать влияние на неопытного президента Коломойский не готов, а потому будет стремиться всячески ограничить политические возможности других групп. Он уже начал подминать под себя энергетический сектор страны: в «Центрэнерго» сразу после ухода бывшего президента Петра Порошенко начались масштабные кадровые перестановки, а в СНБО в качестве консультанта по энергетическим вопросам появился Сергей Кузяра, советник экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Этого человека СМИ окрестили «угольным советником» сына Виктора Януковича, якобы помогавшим ему выводить шахты из собственности государства.

Несколько особняком стоят люди Авакова. Министр внутренних дел стал одним из столпов победы Зеленского на президентских выборах, не допустив массовые фальсификации, задуманные командой Порошенко. Неофициальные источники утверждают, что в обмен на это чиновнику обещали сохранить пост в новом правительстве. Видимо, чтобы Зеленский не забыл о своем обещании, Аваков и проводит в Раду своих людей. Пока глава МВД не конфликтует ни с кем из команды нового президента, но сдавать свой пост, гарантирующий контроль над значительными теневыми финансовыми потоками, он точно не намерен. Значит, любые попытки отправить министра в отставку со стороны любой из других групп влияния приведут к мгновенному конфликту и расколу.

Что касается непосредственно людей Зеленского из его бизнеса, то их пока никто не уличал в коррупции, но, вероятно, дело здесь в том, что они просто не контролировали распределение бюджетных средств, однако теперь вряд ли захотят стоять в стороне.

Накануне второго тура президентских выборов социологическая группа «Рейтинг» представила результаты опроса, согласно которому 40 процентов украинцев ждут позитивных результатов от нового главы государства в течение полугода, а еще 25 процентов готовы потерпеть целый год. Зеленский выиграл выборы в апреле, выборы в Раду прошли в июле, новый парламент начнет свою работу и сформирует правительство ближе к сентябрю, то есть пройдет почти полгода со смены главы государства.

Это значит, что у новой власти остается мало времени для принятия нужных, но непопулярных решений, пока президент пользуется доверием населения. В частности, уже осенью парламенту придется принимать бюджет, а значит — бороться за распределение финансовых потоков, обсуждать проблему высоких тарифов и низких пенсий. Осенью же Раде необходимо продлевать или менять закон об особом статусе Донбасса. А зимой актуализируется вопрос сохранения транзита российского газа через Украину в Европу, контракт по которому истекает в конце года.

Такое количество сложных вызовов и сжатые сроки означают, что уже очень скоро рейтинг «Слуги народа» и Зеленского начнет падать: и из-за необходимости принимать непопулярные у различных групп избирателей решения, и из-за неспособности одним махом решить все проблемы Украины. К этому времени команде нового президента нужно, во-первых, иметь запас голосов на случай бунта отдельных партийных групп, во-вторых, заключить союз с одной из партий, дабы разделить с ней политическую ответственность.

«Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко прошли в Раду примерно с одинаковым результатом — третье и четвертое места, 27 и 25 мандатов соответственно. Но на роль партнеров «Слуги народа» они категорически не подходят, поскольку Зеленский еще во время президентской кампании сделал одним из главных тезисов обновление политической жизни на Украине. Кроме того, за обеими политическими силами тянется многолетний шлейф коррупционных скандалов. Против Порошенко и его команды сразу после выборов завели 11 уголовных дел, и допросы по ним активно ведутся, так что вполне вероятно, что в скором времени бывший президент окажется не в парламенте, а на скамье подсудимых.

Наиболее вероятным союзником «Слуги народа» сейчас выглядит «Голос» Святослава Вакарчука . Партия заняла пятую строчку по итогам голосования и проводит в Раду 20 депутатов. Политическую силу формируют еврооптимисты и бывшие депутаты партии «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового, а финансовую и медийную поддержку им еще с президентских выборов оказывает все тот же олигарх Виктор Пинчук, решивший распределить свое влияние и не ограничиваться лишь «Слугой народа».

В воскресенье днем временно поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор посетил предвыборный штаб «Голоса», выражая таким образом неприкрытую поддержку одной из партий в разгар голосования. Все это позволяет предположить, что Соединенные Штаты через Пинчука будут продавливать заключение коалиции «Слуги народа» с партией Вакарчука. Учитывая, что это в интересах правящей политической силы Украины, такой сценарий кажется логичным.

Для прочих партий, отметившихся в СМИ во время парламентской гонки, выборы закончились куда плачевнее. Наиболее показательна в этом смысле судьба «Оппозиционного блока» олигарха Рината Ахметова . Осколок некогда влиятельной Партии регионов Виктора Януковича, сейчас он набрал чуть больше трех процентов и совокупно получил 400-450 тысяч голосов. В итоге в Раде будет всего несколько представителей политической силы, прошедших по округам.

Учитывая, что Ахметов — самый богатый человеком Украины, а в распоряжении «Оппозиционного блока» были практически безграничные финансовые, административные и медиаресурсы, подобный результат можно попросту назвать катастрофой.

Дело в том, что бизнесмен весьма активно и неприкрыто поддерживал бывшего президента Порошенко, а один из лидеров «Оппоблока» Евгений Мураев писал доносы на главного оппозиционера страны Виктора Медведчука Службу безопасности Украины , таким образом настроив против себя почти весь предполагаемый электорат. Череда подобного рода скандалов привела к политической смерти партии. Свою роль сыграли и введенные в конце прошлого года российские санкции против ее руководства, четко обозначившие симпатии и антипатии России к украинским политикам.

Среди новичков единственным успешным игроком оказался Анатолий Шарий . Самый популярный украинский политический блогер с нуля за полтора месяца силами только своего YouTube и Facebook получил более двух процентов голосов. И пусть для прохождения в Раду этого недостаточно, поскольку число его избирателей не превысило стандартную аудиторию его роликов, Шарий создал хороший задел на будущее: нестабильность украинской политической системы наверняка подарит ему еще много возможностей.

Наибольший интерес парламентские выборы на Украине представляют с точки зрения способности новых властей добиться мира в Донбассе и урегулировать конфликт с Россией. По данным социологических опросов, прекращение огня на юго-востоке страны и возврат военнопленных является абсолютным приоритетом для 88 и 84 процентов украинцев соответственно.

Зеленский победил в первую очередь благодаря этим обещаниям. Однако пока при новом командующем Вооруженными силами Украины обстрелы в зоне конфликта практически не прекращались, а разного рода гуманитарные инициативы имеют крайне ограниченный эффект. Для выполнения Минских соглашений — а только такой формат урегулирования конфликта поддерживают в Москве, Донецке и Луганске — Зеленскому необходима и народная поддержка, и силовой ресурс для проведения своей политики.

Благодаря перевыборам в Раду президент Украины наконец получит возможность активно заняться вопросами Донбасса и выстраивания отношений с Россией. Однако, как уже упоминалось ранее, в то же время ему придется принимать непопулярные решения, которые с огромной вероятностью приведут к снижению уровня поддержки среди граждан. И пространства для маневра останется меньше, чем сейчас, когда окрыленный надеждами на перемены электорат позволяет Зеленскому некоторую медлительность.

Наконец, и в команде Зеленского далеко не все нацелены на нормализацию отношений с Россией и настоящую реинтеграцию неподконтрольных регионов. Например, советник нового президента Никита Потураев накануне голосования призвал переименовать Россию в «Московию» и отметился рассказом о планах борьбы с «российской пропагандой» в русскоязычном Донбассе.

Потенциально успешным переговорщиком в этом вопросе мог бы стать Виктор Медведчук. Его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила второе место на парламентских выборах и предварительно может рассчитывать на 44 мандата в Раде. Политик имеет тесные связи с руководством России и лично с президентом России Владимиром Путиным , обладает влиянием в непризнанных республиках и долгие годы участвовал в международных переговорах по Донбассу и организации обменов пленными.

Однако и Зеленский, и Медведчук открестились от сотрудничества. Оппозиционера не устроил план президента по мирному урегулированию, отказывающий Донбассу в особом статусе, и нежелание главы государства признавать лидеров ДНР и ЛНР полноправными участниками переговоров. Зеленский же еще во время президентской гонки неоднократно выслушивал публичные обвинения старой власти в работе на Кремль, поэтому новые упреки в «капитуляции перед Москвой» и «пророссийском реваншизме» ему ни к чему, учитывая то, что «Слуге народа» и так грозит падение рейтингов.

Все вышеперечисленное не ставит крест на мирных инициативах Зеленского — пока он обладает достаточными ресурсами, чтобы выполнить свои обещания. Другой вопрос, позволят ли ему это сделать после окончания борьбы за власть и финансовые потоки. Сейчас команда украинского президента занята более насущными вещами: устранением старой команды и формированием нового правительства.