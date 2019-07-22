Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" впервые в истории страны получает уверенное однопартийное большинство в новом парламенте, что дает ей возможность самостоятельно сформировать правительство и назначить своего премьера.
Неожиданно для самих себя партия победила почти во всех мажоритарных округах Украины: спрос на "бренд" оказался сильнее, чем хорошо знакомые имена.
Если "Слуга народа" сможет убедить самовыдвиженцев присоединиться к их фракции, то у них есть шанс получить 300 голосов, что позволит вносить любые изменения в конституцию Украины.
Эксперты считают, что концентрация власти в руках одной политической силы при отсутствии механизма демократического контроля несет угрозу узурпации власти. По мнению политологов, ошеломляющий успех "Слуги народа" на выборах связан с рейтингом Зеленского и есть риск, что эта конструкция начнётся рушиться с падением личной поддержки президента.
Монополия в Раде
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Наблюдатели ОБСЕ уже признали, что они были конкурентными и проводились с соблюдением основных прав и свобод.
"Слуга народа" после обработки более 75% протоколов набирает 42,76% голосов. На втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь", у нее 13%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,3%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (6,1%).
Согласно предварительным данным ЦИК, "Слуга народа" получит 249 мандатов в новой Раде: по списку партия проведет 122 депутата, по мажоритарке — 127 человек.
Всего на внеочередных выборах в Раду было создано 199 мажоритарных округов. Больше всего мандатов в мажоритарных округах партия получила в родной для президента Днепропетровской области: ее кандидаты победили в 16 из 17 округов. В столице Украины Киеве "Слуга народа" выигрывает во всех 13 округах.
"Оппозиционная платформа — за жизнь" может получить 44 мандата, "Европейская солидарность"— 27 мандатов, партия "Батькивщина" — 25, "Голос"— 20. Еще восемь мест остаются за представителями других партий и 49 — за самовыдвиженцами.
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что результаты выборов свидетельствуют о получении Зеленским абсолютной власти.
"Для Зеленского — это ошеломляющая победа и возможность реализовать любые сценарии. С другой стороны — это абсолютная власть и абсолютная ответственность. Каждая труба, каждая невыплаченная зарплата, каждая яма на дороге сегодня будет в полной мере ложиться на Зеленского", — сказал РИА Новости Бортник.
По его мнению, формирование однопартийного пропрезидентского большинства — большой вызов для самого Зеленского.
"Логично было бы создавать однопартийное большинство и брать ответственность за ситуацию с парламентом, кабмином, за все в стране, но есть еще наши западные партнеры и вопрос наших долгов. Именно под их давлением может быть сформирована какая-то коалиция. Это будет большой вызов для Зеленского", — добавил эксперт.
Угроза узурпации власти
По мнению политологов, формирование однопартийного большинства в Раде нужно для быстрой реализации реформ, однако в тоже время может грозить узурпацией власти.
"Существует угроза узурпации власти. Особенно, если учесть, что партия "Слуга народа" и президент собираются каким-то образом еще провести осенью местные выборы. Я думаю, что успех в мажоритарных округах их к этому стимулирует. Они могут получить на значительной части территории Украины большинство еще и в местных советах. С другой стороны, такая концентрация имеет и определенное преимущество, особенно в кризисных условиях. Речь идет о возможности быстро принимать необходимые решения", — считает директор фонда "Демократические инициативы имени И. Кучерива" Ирина Бекешкина.
Схожее мнение выразил украинский политолог Алексей Гарань.
"Преимущество в том, что это (единоличное большинство) обеспечивает стабильность политического руководства и собственно дает возможность команде Зеленского выполнить свои обещания, в том числе провести непопулярные реформы. Но и риски здесь огромны. Впервые на Украине сложилась ситуация, когда мы имеем однопартийное большинство в парламенте. Такого еще никогда не было, даже во времена (экс-президента Виктора) Януковича", — сказал эксперт.
Вместе с тем украинский политолог Елена Дяченко напомнила, что согласно конституции коалиция в парламенте формируется не одной, а несколькими фракциями.
"Какую-то декоративную одну из фракций "Слуга народа" все-таки возьмет с собой в коалицию, чтобы не возникало вопросов о соответствии конституции", — сказала она РИА Новости.
Шанс заполучить 300 голосов
Результаты "Слуги народа" позволяют говорить о реальном сценарии, когда президент без труда может собрать в Раде необходимые 300 голосов под любые конституционные изменения. Так в преддверии выборов в окружении Зеленского озвучивали идею о создании двухпалатного парламента, а также лишения неприкосновенности народных избранников.
По мнению Дяченко, для изменения конституции Зеленскому будет удаваться находить себе сторонников.
"Даже те принципиальные политики, которые во время и президентской, и парламентской кампаний заявляли, что они никогда не будут сотрудничать с Зеленским, после оглашения результатов уже стоят в очереди за сотрудничеством с победителем. Конституционное большинство у "Слуги народа" будет практически постоянно. В каких-то вопросах, очевидно, их может поддержать "Батькивщина", "Голос", "Европейская солидарность", в вопросах мира "Оппозиционная платформа — за жизнь", — считает эксперт.
В свою очередь Бортник полагает, что после этих выборов система власти на Украине стала еще более хрупкой.
"Сама партия, эта абсолютная власть, она на чем зиждется? Она зиждется только на рейтинге президента. А что с этой конструкцией случится, если рейтинги Зеленского начнут сыпаться? Не начнет ли сыпаться сама конструкция, которая держится на пяти-шести группах влияния в его окружении, которые между собой конкурируют?" — подытожил эксперт.