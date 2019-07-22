Большинство в Раде: Зеленский получает абсолютную власть после выборов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" впервые в истории страны получает уверенное однопартийное большинство в новом парламенте, что дает ей возможность самостоятельно сформировать правительство и назначить своего премьера.

Неожиданно для самих себя партия победила почти во всех мажоритарных округах Украины: спрос на "бренд" оказался сильнее, чем хорошо знакомые имена.

Если "Слуга народа" сможет убедить самовыдвиженцев присоединиться к их фракции, то у них есть шанс получить 300 голосов, что позволит вносить любые изменения в конституцию Украины.

Эксперты считают, что концентрация власти в руках одной политической силы при отсутствии механизма демократического контроля несет угрозу узурпации власти. По мнению политологов, ошеломляющий успех "Слуги народа" на выборах связан с рейтингом Зеленского и есть риск, что эта конструкция начнётся рушиться с падением личной поддержки президента.

Монополия в Раде

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Наблюдатели ОБСЕ уже признали, что они были конкурентными и проводились с соблюдением основных прав и свобод.

Согласно предварительным данным ЦИК, "Слуга народа" получит 249 мандатов в новой Раде: по списку партия проведет 122 депутата, по мажоритарке — 127 человек.

Всего на внеочередных выборах в Раду было создано 199 мажоритарных округов. Больше всего мандатов в мажоритарных округах партия получила в родной для президента Днепропетровской области: ее кандидаты победили в 16 из 17 округов. В столице Украины Киеве "Слуга народа" выигрывает во всех 13 округах.

"Оппозиционная платформа — за жизнь" может получить 44 мандата, "Европейская солидарность"— 27 мандатов, партия "Батькивщина" — 25, "Голос"— 20. Еще восемь мест остаются за представителями других партий и 49 — за самовыдвиженцами.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что результаты выборов свидетельствуют о получении Зеленским абсолютной власти.

"Для Зеленского — это ошеломляющая победа и возможность реализовать любые сценарии. С другой стороны — это абсолютная власть и абсолютная ответственность. Каждая труба, каждая невыплаченная зарплата, каждая яма на дороге сегодня будет в полной мере ложиться на Зеленского", — сказал РИА Новости Бортник.

По его мнению, формирование однопартийного пропрезидентского большинства — большой вызов для самого Зеленского.

"Логично было бы создавать однопартийное большинство и брать ответственность за ситуацию с парламентом, кабмином, за все в стране, но есть еще наши западные партнеры и вопрос наших долгов. Именно под их давлением может быть сформирована какая-то коалиция. Это будет большой вызов для Зеленского", — добавил эксперт.

Угроза узурпации власти

По мнению политологов, формирование однопартийного большинства в Раде нужно для быстрой реализации реформ, однако в тоже время может грозить узурпацией власти.

"Существует угроза узурпации власти. Особенно, если учесть, что партия "Слуга народа" и президент собираются каким-то образом еще провести осенью местные выборы. Я думаю, что успех в мажоритарных округах их к этому стимулирует. Они могут получить на значительной части территории Украины большинство еще и в местных советах. С другой стороны, такая концентрация имеет и определенное преимущество, особенно в кризисных условиях. Речь идет о возможности быстро принимать необходимые решения", — считает директор фонда "Демократические инициативы имени И. Кучерива" Ирина Бекешкина.

Схожее мнение выразил украинский политолог Алексей Гарань

"Преимущество в том, что это (единоличное большинство) обеспечивает стабильность политического руководства и собственно дает возможность команде Зеленского выполнить свои обещания, в том числе провести непопулярные реформы. Но и риски здесь огромны. Впервые на Украине сложилась ситуация, когда мы имеем однопартийное большинство в парламенте. Такого еще никогда не было, даже во времена (экс-президента Виктора) Януковича", — сказал эксперт.

Вместе с тем украинский политолог Елена Дяченко напомнила, что согласно конституции коалиция в парламенте формируется не одной, а несколькими фракциями.

"Какую-то декоративную одну из фракций "Слуга народа" все-таки возьмет с собой в коалицию, чтобы не возникало вопросов о соответствии конституции", — сказала она РИА Новости.

Шанс заполучить 300 голосов

Результаты "Слуги народа" позволяют говорить о реальном сценарии, когда президент без труда может собрать в Раде необходимые 300 голосов под любые конституционные изменения. Так в преддверии выборов в окружении Зеленского озвучивали идею о создании двухпалатного парламента, а также лишения неприкосновенности народных избранников.

По мнению Дяченко, для изменения конституции Зеленскому будет удаваться находить себе сторонников.

"Даже те принципиальные политики, которые во время и президентской, и парламентской кампаний заявляли, что они никогда не будут сотрудничать с Зеленским, после оглашения результатов уже стоят в очереди за сотрудничеством с победителем. Конституционное большинство у "Слуги народа" будет практически постоянно. В каких-то вопросах, очевидно, их может поддержать "Батькивщина", "Голос", "Европейская солидарность", в вопросах мира "Оппозиционная платформа — за жизнь", — считает эксперт.

В свою очередь Бортник полагает, что после этих выборов система власти на Украине стала еще более хрупкой.