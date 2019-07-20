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В крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски 

Lenta.ru + ещё 2 23 минуты назад
Фото: Facebook
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом в Facebook заявил и. о. гендиректора комбината Александр Иванов.
По его словам, проверка связана с тем, что завод обвинили в экоциде — «уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, которые привели к экологической катастрофе» — несмотря на наличие разрешительных документов.
Иванов рассказал, что сотрудники СБУ пришли с обыском в только что построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок, изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения.
«Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями Офиса Президента», — заключил он.
Отмечается, что ранее президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Кривой Рог раскритиковал предприятия, в частности «АрселорМиттал», за неблагоприятную экологическую обстановку в городе и призвал исправить ситуацию. Позднее СБУ возбудила дело против завода по статье «экоцид».
«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим металлургическим предприятием Украины. На нем работает 21 тысяча человек. В 2016 году предприятие произвело более шести миллионов тонн чугуна, семь миллионов тонн стали и более пяти миллионов тонн проката.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Александр Иванов , СБУ , Кривой Рог
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