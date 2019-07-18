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Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Среди россиян украинское гражданство получили: Никита Макеев, Андрей Ковниренко, Сергей Гноевый, Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин. Два последних имеют выдающиеся заслуги перед Киевом.
«К гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий», — сообщили в пресс-службе Зеленского.
Чем отметился Алексей Сивохин, не уточняется. Однако там добавили, что указанные лица принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Помимо россиян гражданами Украины стали белорусы Сергей Алексеевич и Денис Прохоров, грузин Нугзар Канделаки и молдаванин Станислав Гибадулин.
17 июля Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из «дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины».
Поручение Зеленского стало ответом на подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном получении российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.
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Украина , В мире , Никита Макеев , Дмитрий Фомин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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