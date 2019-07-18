Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«К гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Чем отметился Алексей Сивохин, не уточняется. Однако там добавили, что указанные лица принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Помимо россиян гражданами Украины стали белорусы Сергей Алексеевич и Денис Прохоров, грузин Нугзар Канделаки и молдаванин Станислав Гибадулин.

17 июля Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из «дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины».