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Парубий припугнул Зеленского ветеранами Донбасса 

Газета.Ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий ответил на критику президента страны Владимира Зеленского в фейсбуке.
Он отметил, что если бы Зеленский действительно хотел проведения внеочередной сессии Рады, то мог бы передать письмо в аппарат парламента.
Также Парубий отметил, что что касается самопожертвования и победы, о которых говорил Зеленский, то необходимо иметь личные заслуги, чтобы апеллировать к таким качествам. При этом он заявил, что большинство заседающих в Раде — ветераны боевых действий в Донбассе.
«Напомню — среди депутатов этого созыва ветераны АТО … Помните это», — написал спикер Рады.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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