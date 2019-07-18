Парубий припугнул Зеленского ветеранами Донбасса

Он отметил, что если бы Зеленский действительно хотел проведения внеочередной сессии Рады, то мог бы передать письмо в аппарат парламента.

Также Парубий отметил, что что касается самопожертвования и победы, о которых говорил Зеленский, то необходимо иметь личные заслуги, чтобы апеллировать к таким качествам. При этом он заявил, что большинство заседающих в Раде — ветераны боевых действий в Донбассе.