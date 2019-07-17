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Медведчук назвал главную проблему Украины 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Sputnik
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что конфликт в Донбассе должна решать украинская власть. Об этом он сказал 17 июля в Страсбурге на презентации своего мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Я думаю, что этот процесс затянулся, пять лет конфликта означают, что надо что-то решать, потому что это самый затяжной и самый масштабный конфликт, который имеет место в Европе после Второй мировой войны, и поэтому я думаю, что это задача в первую очередь украинской власти, украинского общества», — заявил Медведчук.
Медведчук при этом подчеркнул, что главное ожидание большинства жителей Украины и от президента страны, и от парламента — мир в Донбассе.
«Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить», — добавил украинский политик.
Помимо этого, Медведчук добавил, что западные партнеры воспринимают Украину больше «как свою».
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Украина , В мире , Конфликты , Политика
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