Медведчук назвал главную проблему Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что конфликт в Донбассе должна решать украинская власть. Об этом он сказал 17 июля в Страсбурге на презентации своего мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я думаю, что этот процесс затянулся, пять лет конфликта означают, что надо что-то решать, потому что это самый затяжной и самый масштабный конфликт, который имеет место в Европе после Второй мировой войны, и поэтому я думаю, что это задача в первую очередь украинской власти, украинского общества», — заявил Медведчук.

Медведчук при этом подчеркнул, что главное ожидание большинства жителей Украины и от президента страны, и от парламента — мир в Донбассе.

«Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить», — добавил украинский политик.

Помимо этого, Медведчук добавил, что западные партнеры воспринимают Украину больше «как свою».