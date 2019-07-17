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В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ 

РИА Новости + ещё 1 17 минут назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Московском патриархате связывают данные о прекращении процесса перехода церковных приходов в состав так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ), прежде всего, с ослаблением мощного политического давления на верующих, которое имело место при бывшем президенте Петре Порошенко.
В июле в СМИ были опубликованы данные интерактивной карты переходов к ПЦУ от канонической Украинской православной церкви, в соответствии с которыми, за последние два месяца ни один приход не присоединился в новой структуре. По данным исследования, последней к ПЦУ перешла 8 мая религиозная община села Новомихайловка Донецкой области (единственная из всех приходов в регионе). Сообщалось также, что всего с момента создания ПЦУ приобрела 520 храмов, или 4% от общего числа православных приходов на Украине.
"Присоединение к новосозданной церкви происходило под мощным политическим давлением — были подключены все силы государственного административного аппарата и спецслужб Украины. Потому что продвижение в обществе благотворной ценности томоса было ключевым пунктом предвыборной программы Петра Алексеевича Порошенко", — заявил в среду на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Он напомнил, что избранная стратегия не принесла Порошенко «электорального успеха» на прошедших президентских выборах, и поэтому, «как только прошли выборы, и вся динамика (роста общин в ПЦУ — ред.) мгновенно сдулась».
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Комментарии1
Украина , Статьи , Петр Порошенко , Николай Балашов , РПЦ , РИА Новости , Москва
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