Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

"Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, (была. — Прим. ред.) какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда", — посетовал Саакашвили.

Политик выступил против переименования улиц на Украине в рамках декоммунизации и заявил, что "декоммунизация должна произойти в головах". Он также добавил, что единственными "символами СССР" в стране остаются "разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития".

Во вторник Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Закон действует в стране с мая 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики и предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.