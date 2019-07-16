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«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка 

Рамблер 12 минут назад
Фото: Рамблер
Семью киевского журналиста Вячеслава Гармаша выгнали с пляжа в Бердянске Запорожской области из-за украинской речи. Инцидент описала в Facebook жена журналиста Яся Гармаш.
По ее словам, гуляя по бердянскому побережью, они попросили охранников частной гостиницы пройти через территорию отеля, но тем не понравилась украинская речь.
«П**дуйте, хохлы, по дороге. Здесь частная территория и частный пляж», — ответили охранники на просьбу.
Гармаш заметил, что по закону расстояние 50 метров от воды является общественной территорией.
«Мы тут живем не по вашим дыбильным украинским законам. Мы тут все за Россию», — отреагировали на замечание оппоненты.
На угрозы жены Гармаша вызвать полицию охранники заявили: «Вызывай, украинская хохлица, они здесь тоже за Россию, и это ты поедешь в обезьянник».
Супруга журналиста добавила, что отдых в Бердянсе оставил у нее «говнистое впечатление» и заявила, что больше туда не поедет.
Комментарии7
Украина , В мире , Бердянск
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