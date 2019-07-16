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Предстоятель ПЦУ оскорбил Русскую Православную Церковь 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний оскорбил Русскую Православную Церковь (РПЦ), заявив, что не станет «уподобляться ей и наказывать человека, который оступился». Речь идет о почетном патриархе Филарете Денисенко, которого ПЦУ отставила и лишила всех парафий и монастырей. Его слова процитировал «Царьград».
Комментируя решение об оставлении Филарета, Епифаний заявил, что не станет применять дополнительные санкции против Филарета.
«Мы не будем уподобляться Русской православной церкви, которая уничтожает человека, который говорит против, оступился… Мы не будем идти этим разрушительным путем», — добавил Епифаний.
Он добавил, что Филарет «разрушает то, что было сделано им на протяжении длительного времени».
Ранее экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко отрекся от томоса, который предусматривает признание Константинополем автокефалии ПЦУ. Филарет признался, что ни он, ни его сторонники не ознакомились с одержанием этого указа, иначе не стали бы голосовать за него. ПЦУ лишила почетного патриарха «канонического права» управлять епархией. Она забрала все парафии и монастыри, которые находились в его подчинении. После этого Филарет заявил, что пожалел о том, что рекомендовал Епифания на место главы ПЦУ. По его словам, после назначения тот стал отстаивать интересы не украинской, а константинопольской церкви.
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Украина , В мире , РПЦ , Царьград ТВ
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