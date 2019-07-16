«Держат за дебилов»: почему Украине предрекли бунты

Власти в Киеве держат украинцев за «дебилов», заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко . По его словам, повышение тарифов на ЖКХ — это «негласный и подлый» способ ограбления народа. Деньги украинцев идут «в карман руководству »Нафтогаза» , добавил политик. Он также пригрозил, что рано или поздно градус народного возмущения достигнет точки кипения.

Действующие власти Украины «держат народ за дебилов», заявил бывший глава минтранса страны Евгений Червоненко. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

«Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически — терпение может лопнуть. Украинский бунт страшный, но самое страшное, что возглавят этот бунт такие активисты типа Порошенко», — подчеркнул Червоненко.

По словам экс-министра транспорта, украинский народ «негласно и подло» грабят, повышая тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Деньги идут не только на погашение кредитов МВФ , но и в карман руководству «Нафтогаза», — возмутился политик. Он добавил, что если не будут приняты меры, то «все может очень плохо закончиться», и градус народного возмущения достигнет точки кипения.

С 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом власти Украины, пришедшие к власти в результате госпереворота, неоднократно повышали стоимость газа для населения. Если в 2013 году тысяча кубометров голубого топлива стоила 725 гривен, то в 2016-м — уже почти семь тысяч. С ноября прошлого года цена газа снова выросла — еще на 23,5%.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины. По его словам, он надеется на некие договоренности уже в сентябре 2019 года.

При этом он отметил, что разговор на эту тему должен состояться в декабре, но его не устраивают такие сроки.

«Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — подчеркнул Зеленский.

«Нынешнее руководство «Нафтогаза» — из команды Порошенко, и вся эта команда ориентирована на американские политические элиты, и выгода от срыва транзита была бы только американцам. Они смогли бы показывать, что, вот, смотрите Россия — ненадежный поставщик газа. Во-вторых, недопоставка российского газа в Европу привела бы к дефициту газа на рынке в Европе и росту цен, и при возросших ценах американским компаниям было бы выгодно свой поставлять СПГ», — заявил газовый эксперт. Текущий контракт истекает в конце 2019 года.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской газотранспортной системы «в груду металлолома» из-за отсутствия договора с Россией о транзите газа. Прекращение транзита в Европу приведет к потере около $3 млрд, или 3% ВВП страны.

Украина не готова к потере этого транзита. У «Нафтогаза» нет технической модели работы украинской газотранспортной системы на этот случай, говорил ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

В конце октября 2018 года Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович. Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов.

Рабинович с негодованием отметил, что недавнее резкое увеличение тарифов на газ также было сделано намеренно, а Киев объяснил это необходимостью получить новый транш от МВФ.

Депутат предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — он оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд Политик выразил убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах. Объявить на Украине дефолт, по его мнению, — единственный способ спасти страну от гибели.