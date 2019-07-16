СМИ сообщили об изоляции Зеленского 

В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре". Об этом сообщает "Украинская правда".
По словам источника, окружение главы государства якобы препятствует его прямой коммуникации с "внешним миром".
Он отметил, что в администрации президента есть несколько влиятельных группировок.
"Они разные, но делают примерно то же — пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира", — отметил источник.
Причем он уточнил, что сейчас всю коммуникацию президента держит в своих руках глава офиса президента Андрей Богдан.
Ранее сообщалось, что у Зеленского захотели провести еще одни выборы.