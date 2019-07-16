СМИ сообщили об изоляции Зеленского

По словам источника, окружение главы государства якобы препятствует его прямой коммуникации с "внешним миром".

Он отметил, что в администрации президента есть несколько влиятельных группировок.

"Они разные, но делают примерно то же — пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира", — отметил источник.

Причем он уточнил, что сейчас всю коммуникацию президента держит в своих руках глава офиса президента Андрей Богдан

Ранее сообщалось, что у Зеленского захотели провести еще одни выборы.