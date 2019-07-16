В Крыму надеются на возвращение «скифского золота»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что суд Амстердама не должен допустить передачу крымской коллекции скифского золота Украине . Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, коллекция, включающая в себя почти 2 тысячи артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в Амстердаме еще в 2014 году.

Однако вскоре после этого Крым стал частью российского государства, и по окончании выставки Россия и Украина, считающие скифское золото своей собственностью, не могли определиться с тем, кому возвращать артефакты.

В 2016 году суд Амстердама решил, что золото должно быть возвращено Киеву. Однако Крымский полуостров подал апелляцию, и, ожидается, что окончательное решение будет вынесено 16 июля, во вторник.

По словам Молохова, золото по праву должно находиться в Крыму, поскольку именно там оно было обнаружено.

Ранее Амстердам назвал дату решения вопроса о "скифском золоте".