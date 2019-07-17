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Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений. Об этом заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко.
«Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение санкций против России», — цитирует Интерфакс Порошенко.
По его словам, ещё одна позиция заключается в призыве к исполнению решения Международного трибунала по «освобождению 24 украинских моряков и кораблей».
«Мы подчеркнули, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море», — добавил он.
Кроме того, как отметил Порошенко, украинская сторона просит Европарламент, чтобы Россия опубликовала «перечень политзаключенных, незаконно удерживаемых» в России.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что санкции против России не будут отменены, пока не будут выполнены минские договорённости.
4 июля российский лидер Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от России исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.
RT на русском: последние новости
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Комментарии43
Украина , В мире , Санкции , Петр Порошенко , Дональд Туск , Владимир Путин , Европарламент , Европейский совет , Интерфакс
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