Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

«Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение санкций против России», — цитирует Интерфакс Порошенко.

По его словам, ещё одна позиция заключается в призыве к исполнению решения Международного трибунала по «освобождению 24 украинских моряков и кораблей».

«Мы подчеркнули, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море», — добавил он.

Кроме того, как отметил Порошенко, украинская сторона просит Европарламент, чтобы Россия опубликовала «перечень политзаключенных, незаконно удерживаемых» в России.