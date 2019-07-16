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В ЦИКе прошла встреча с кандидатами в Мосгордуму 

Российская Газета + ещё 37 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Обращение с просьбой о встрече с Эллой Памфиловой подписали 14 кандидатов, сообщает «Интерфакс», но во вторник в комиссию пришли только трое — представители "Яблока" Сергей Митрохин (43 округ) и Кирилл Гончаров (32 округ), а также самовыдвиженец Иван Кульнев (23 округ). Они утверждают, что столкнулись с проблемами при проверке подписей в свою поддержку, из-за чего могут оказаться за бортом избирательной кампании.
"Жалобы, которая могла бы влиять на судьбу кандидатов, для рассмотрения на рабочем заседании как таковой нет", — сообщил Николай Булаев.
При этом он пояснил, что ЦИК не может вмешиваться в ситуацию, пока по ней не примет решение региональная избирательная комиссия. «Кандидаты могут обратиться в Мосгоризбирком, либо в Московский городской суд», — сказал зампред ЦИК и предложил «обсудить проблемы интерпретации законодательства». «Можем помочь разобраться с тем, как вести себя в суде», — добавил он.
Что касается забракованных подписей, то если подписные листы не соответствуют нормам закона, то здесь ЦИК ничего поделать не сможет, отметил Булаев. «Попробуйте доказать, что это наоборот, но это доказать можно только в суде», — сказал он. «Мы правоприменительный орган. Мы смотрим закон и смотрим предложения: не соответствует — мы исправить эту ошибку не можем. Это допущенная ошибка. Допущено нарушение, и признать, что оно не влияет на ход избирательной кампании, может только суд», — подчеркнул зампред ЦИК.
В самой комиссии не имеется достоверных сведений о том, что какие-то подписи были признаны недействительными без оснований. «Я знаю о некоторых фамилиях, которые вначале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными. Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями», — сказал Булаев журналистам по итогам встречи. Его слова приводит ТАСС.
"Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации", — полагает зампред ЦИК. Зарегистрировать же всех, невзирая на результаты проверки подписей, как предлагает Митрохин, закон не позволяет, констатировал Николай Булаев.
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Комментарии
Украина , Выборы в Москве , Сергей Митрохин , Кирилл Гончаров , Элла Памфилова , Николай Булаев , Иван Кульнев , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Мосгорсуд , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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