«Народный» и дерзкий президент: о чем говорит новый образ Зеленского

На прошлой неделе Владимир Зеленский приступил к активным действиям как президент страны. Зеленский начал «рубить шашкой», публично увольнять чиновников и всячески изображать свою «народность» и противостояние «старым чиновникам»

В частности, за неделю глава государства предложил провести люстрацию чиновников времен Порошенко (в том числе и самого экс-президента), ввязался в скандал с секретарём городского совета Борисполя Ярославом Годунком и озвучил целый ряд резких решений в Одессе, в том числе требование к главе ГФС Александру Власову уйти в отставку.

С чем связана активность Зеленского и будет ли он продолжать существовать в своём образе «народного» президента, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Образ — «Лукашенко на сцене сельского дома культуры»

У партии Зеленского «Слуга народа» проседает рейтинг, потому что у политсилы — нестойкий, ситуативный электорат, поясняет политтехнолог Сергей Слободчук. По его словам, бенефициары проекта «Зеленский» стремятся обналичить то, что осталось от 73%, которые были на президентских выборах.

«Поэтому все реже звучат голоса о том, что у них будет монокоалиция или большинство в Верховной Раде. Нужно переходить к какому-то конкретному образу.

На президентских выборах была игра на недомолвках, шутках, прибаутках — чтобы избиратель сам домысливал. Вот Зеленский пошутил по поводу тарифов, в контексте предвыборной кампании простые люди воспринимают шутку как позицию, а потом Зеленский может сказать, что он пошутил, и ничего не делать», — рассказал Слободчук.

Но манера ничего конкретного не говорить и не делать себя не оправдывает, продолжил он: поэтому был выбран вариант «Лукашенко на сцене сельского дома культуры».

«На самом деле, это классика из истории России: хороший царь, плохие бояре. Их ставка — простой избиратель, который не задумывается, что секретарь бориспольского горсовета — не подчиненный президента, Зеленский не имеет права на него кричать, выгонять откуда-то. Это совершенно разные плоскости власти», — напомнил эксперт.

На Украине, добавил Слободчук, есть широкие массы поклонников циркового и эстрадного искусства, и эти методы могут действовать.

«Также они ["Слуга народа"] включили любимую мульку, когда один спикер штаба говорит одно, другой — другое. Каждый с прицелом на определенный электорат. При этом у них в программе — продажа земли. Этого селяне очень боятся, если эту историю раскрутить, их рейтинг посыплется еще быстрее», — подчёркивает политтехнолог.

Агитация запрещена, но она идёт

Активность Зеленского связана с приближением выборов, на которых ожидается «более чем хороший» результат его партии, отмечает эксперт киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов . Зеленский же стремится этот результат подкрепить.

В то же время, сообщил эксперт, Зеленский находится в процессе выработки стиля:

«Ему надо показать, что он как бы народный президент, что он хочет как можно больше сменить власть, на местах в том числе».

Зеленский пытается поддержать свою партию перед выборами, соглашается с коллегой политолог Алексей Якубин.

«По факту украинским избирателем партия «Слуга народа» воспринимается как некий коллективный аватар Зеленского. А если учитывать, что все социологические службы в последние недели фиксировали падение рейтинга президентской партии вплоть до 40%, то Зеленскому нужно было предпринимать активные публичные действия, дабы поправить положение», — сказал политолог.

По закону, напомнил он, агитация за какую-либо политсилу со стороны президента запрещена, но непрямой поддержкой в виде демонстративного тура главы государства именно такая агитация по факту и проводится.

«Зеленский не готов к встречам с чиновниками»

После выборов имидж Зеленского изменится, потребуется какая-то конкретика, прогнозирует Сергей Слободчук. Сейчас же ника