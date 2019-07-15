Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Так, согласно социсследования социологической службы Центра Разумкова, партию Вакарчука «Голос» готовы поддержать 8,8 процента опрошенных. Рейтинг «Европейской Солидарности» — 8,3 процента.

Самый высокий уровень поддержки у «Голоса» оказался в западных областях Украины . Там за эту политическую силу готовы проголосовать 13,6 процента опрошенных, тогда как за партию Порошенко — 9,9 процента.

Лидером гонки по прежнему остается партия сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 41,5 процента. Уровень поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 12,5 процента, рейтинг «Батькивщины» Юлии Тимошенко — семь процентов. На уровне статистической погрешности от преодоления пятипроцентного барьера находятся «Сила и честь» Игоря Смешко (4,6 процента) и «Оппозиционный блок» Евгения Мураева (3,8 процента).

Ранее опрос «Социального мониторинга» давал «Европейской солидарности» около девяти процентов поддержки, а «Голос» ставил на пятое место в предвыборной гонке с рейтингом 6,8 процента. Аналогичные результаты показывали данные социальной группы «Рейтинг» — 8,2 процента у политической силы Порошенко против 6,6 процента у сторонников Вакарчука.