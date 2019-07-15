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Россия начала обсуждать с Украиной обмен задержанных моряков 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, пишет РИА Новости.
«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», — сказал Карасин журналистам.
Ранее 15 июля бывший президент Украины Петр Порошенко предположил, что Россия освободит украинских моряков до конца недели. Он связал это с выборами в Верховную Раду, которые пройдут в воскресенье, 21 июля.
Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.
В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.
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Комментарии1
Украина , В мире , Конфликты , Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ООН , Верховная Рада , Киев , Москва
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