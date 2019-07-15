Зеленский, блогеры и певцы готовы захватить Верховную Раду. Что ждет команду Порошенко?

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся уже в конце недели. Президент Владимир Зеленский распустил сформированный своим предшественником парламент сразу после вступления в должность — статус главы государства на Украине не дает абсолютной власти, и ему нужно было максимально быстро конвертировать заоблачно высокий результат на выборах — 73 процента — в рейтинг своей партии. Старые политики во главе с Петром Порошенко не собираются легко сдаваться, но у них есть сильные противники и помимо «слуг народа» нового украинского лидера. О политических силах, борющихся за Верховную Раду, — в материале «Ленты.ру».

Перехват власти

Учитывая, что в Раде еще с 2016 года не было положенного Конституцией большинства, а все решения принимались благодаря кулуарным договоренностям, у Зеленского были законные основания для ее роспуска. Дополнительным аргументом служило то, что пока еще действующему парламенту доверяют не более пяти процентов украинцев, а потому решению нового президента практически не сопротивлялись. Неудивительно, что лидером предвыборной гонки является партия Зеленского «Слуга народа».

По последним данным мониторинга электоральных настроений, за нее готовы проголосовать 47 процентов украинцев при проходном барьере в пять процентов. Она же стала лидером так называемого «второго выбора» — то есть альтернативой для тех, чей фаворит не имеет шансов на проход в парламент: 9,6 процента избирателей других политических сил готовы отдать свой голос партии президента.

При этом всего пару месяцев назад партия нового президента была абсолютно виртуальной структурой, формальным главой которой числится друг детства украинского лидера Дмитрий Разумков . Впрочем, для сугубо популистской партии, стремящейся угодить избирателю и юго-востока, и запада страны, такие мелочи, как программа, и не нужны. Уровень поддержки лично Зеленского на парламентских выборах все же оказался ниже, чем на президентских — 65 процентов, но это по-прежнему в разы больше, чем у лидеров партий. Разумков же занял второе место в рейтинге уровня доверия граждан к главам партий с результатом 24 процента.

За «Слугу народа» в основном будут голосовать украинцы, разочаровавшиеся в жесткой националистической политике бывшего президента Петра Порошенко, стремящиеся жить как в Европе, но не готовые ради этой мечты воевать с Россией . Отдельно стоит отметить разочарование украинцев в старых политиках, неспособных обеспечить ничьи интересы, кроме своих собственных. Однако нет никаких гарантий, что при новой Верховной Раде история не повторится.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в комментарии «Ленте.ру» отметил, что партия президента является наименее идеологизированной даже среди тех политических сил, которые уже были в парламенте. Ее формируют несколько групп влияния, и фракция президента отнюдь не является доминирующей. Выходит своеобразная конфедерация олигархических и партийных объединений, в мажоритарных округах дополненных местными «феодалами».

«Единственное, что их скрепляет, — это возможность попасть во власть за счет высокого рейтинга нового президента», — объяснил эксперт.

Так, группа Игоря Коломойского представлена сотрудниками его телеканала «1+1», бывшими подчиненными олигарха в Приватбанке и на посту губернатора Днепропетровской области. Еще одну группу формируют люди олигарха Виктора Пинчука , работавшие в его структурах или участвовавшие в его общественно-политических проектах. По экспертным оценкам, на них приходится около 30 процентов списка «Слуги народа». Пинчук тесно связан с Демократической партией США и является крупным спонсором фонда семьи Клинтон. Еще одна значительная часть списка — это люди министра внутренних дел Арсена Авакова , чей уровень влияния при Порошенко характеризовали как «вице-президент».

Наличие нескольких традиционно противоборствующих групп влияния в партии Зеленского позволяет назвать данный союз довольно краткосрочным. До прохождения в Раду они не конфликтуют, однако в те