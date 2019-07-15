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Порошенко обвинил Зеленского в попытке вернуть к власти команду Януковича 

News.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующего главу страны Владимира Зеленского в желании вернуть к власти команду сторонников бывшего лидера государства Виктора Януковича.
По его словам, к этому приведёт люстрация чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась?, —заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Он подчеркнул, что данный законопроект «не имеет ничего общего» с демократическими и европейскими нормами.
Коломойские — это попытка отомстить за «ПриватБанк» — это такая, знаете, мелкая месть, — отметил экс-украинский лидер.
Ранее News.ru писал о том, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус. При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Герус , Верховная Рада
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