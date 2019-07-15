Порошенко обвинил Зеленского в попытке вернуть к власти команду Януковича

По его словам, к этому приведёт люстрация чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась?, —заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что данный законопроект «не имеет ничего общего» с демократическими и европейскими нормами.

Коломойские — это попытка отомстить за «ПриватБанк» — это такая, знаете, мелкая месть, — отметил экс-украинский лидер.