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Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
«В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива», предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобективниший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — написал Ярош в своем Facebook.
Он предложил ввести «такую же схему» относительно россиян, напомнив про украинских моряков, незаконно пересекших российскую границу и арестованных в России.
Ярош добавил, что обратился к предпринимателям, поскольку «украинские суды такие же продажные, как и итальянские».
В пятницу военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива приговорили к 24 годам за убийство в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли. Украина отрицает причастность бойца нацгвардии к убийству Роккелли.
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Комментарии
Украина , В мире , Андреа Роккелли , Виталий Маркив , Дмитрий Ярош
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