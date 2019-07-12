Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош , ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.

«В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива», предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобективниший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — написал Ярош в своем Facebook.

Он предложил ввести «такую же схему» относительно россиян, напомнив про украинских моряков, незаконно пересекших российскую границу и арестованных в России.

Ярош добавил, что обратился к предпринимателям, поскольку «украинские суды такие же продажные, как и итальянские».