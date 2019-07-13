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Соловьев рассказал о «параде дурачков» на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал выступление украинского телеведущего Артема Овдиенко, который на фоне скандала вокруг эфира грузинского «Рустави 2» выступил с оскорблениями в адрес российского руководства.
«Сейчас на Украине собирается какой-то странный парад дурачков. Такого рода обращения на ТВ бесконечно вторичные и бесконечно пошлые», — сказал Соловьев в комментарии «Ридусу».
По словам российского телеведущего, в подобных выступлениях нет «ни изящества, ни остроумия, ни жесткости. „Ничего. То есть это рыба второй свежести. Смотреть не интересно“, — отметил Соловьев.
Он подчеркнул, что Овдиенко безуспешно пытался „перебить“ телемостом Киев — Тбилиси „блистательный телемост“ на „России 1“.
»Да только у них все это выглядит скучно, потому что подделка, притом даже не китайская», — заметил он.
Соловьев добавил, что Овдиенко продемонстрировал низкий уровень культуры украинской журналистики. «И эти люди потом заявляют о себе как о наследниках великой традиции», — сказал он, добавив, что видит в этом «слепок не из того великого украинского народа, который мы знаем».
«Грузинского дурачка забыли меньше чем за неделю, а этого даже через 15 минут никто не вспомнит. Они материться по-взрослому даже не умеют», — заключил Соловьев.
Ведущий украинского «24 канала» Артем Овдиенко выступил с оскорблениями в адрес российского руководства, потребовав «не лезть» на Украину. В своей речи он анонсировал телемост Киев — Тбилиси с грузинским телеканалом «Рустави 2».
Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения.
В пятницу в эфир телеканала «Россия 1» вышел телемост с российскими и украинскими участниками «Надо поговорить!». Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что передача растрогала ее до слез.
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Комментарии1
Украина , Общество , Маргарита Симоньян , Георгий Габуния , Владимир Соловьев , Ридус
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