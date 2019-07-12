Общая протяженность участка ремонтируемой дороги Борисполь — Днепр — Запорожье через Кременчуг на Мариуполь — 35,9 километра. Общая сметная стоимость — 1,1 миллиарда гривен или 42,2 миллиона долларов. Ремонт дороги был начат еще в мае 2017 года.