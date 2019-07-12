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Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин 

Вести.Ru 1 час назад
Владимир Зеленский заключил пари. Он затеял спор с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым, что сам за рулем проедет на КамАЗе, как президент России Владимир Путин по Крымскому мосту, по открытому после ремонта 14 сентября Новому мосту через Днепр. Если начатый 9 марта 2017 года ремонт моста не будет закончен, то мэр переименованного в Днепр города подаст в отставку.
Видео с заявлением Зеленского во время поездки в Днепр опубликовала пресс-служба главы государства в Telegram. Филатов подтвердил, что заключил с Зеленским пари, сообщает РИА Новости. Глава офиса президента Андрей Богдан уточнил, что речь идет не просто о сдаче в эксплуатацию Центрального (Нового) моста, а о его качественном ремонте.
Найти деньги на реконструкцию объездной дороги и дороги на Кривой Рог и Никополь поручил Зеленский председателю Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.
Общая протяженность участка ремонтируемой дороги Борисполь — Днепр — Запорожье через Кременчуг на Мариуполь — 35,9 километра. Общая сметная стоимость — 1,1 миллиарда гривен или 42,2 миллиона долларов. Ремонт дороги был начат еще в мае 2017 года.
В каждой области есть люди, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства, отметил замглвы офиса президента Украины Алексей Гончарук. Он пообещал предоставить Зеленскому фамилии этих людей, которых можно уволить и передать информацию о их делах в правоохранительные органы.
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Украина , Видео , В мире , Славомир Новак , Андрей Богдан , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Борис Филатов , МВД , РИА Новости , Днепр
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