Люстрация чиновников Порошенко: Зеленский превратился в Голобородько

В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие скандального закона «О люстрации» на чиновников, которые занимали свои должности при режиме Порошенко с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Зеленский уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому Порошенко может попасть под люстрацию

Украина ру. анализировала предложения Зеленского и их возможные последствия.

Люстрировать чиновников Порошенко

«Нами наработан законопроект о расширении норм закона «Об очищении власти». Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сообщил Зеленский.

Он отверг обвинения оппонентов в намерении отменить люстрацию, подчеркнув, что желает ее усилить, но при этом президент считает ее «только общественной оценкой деятельности соответствующих лиц.

»Уверен, что действия всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, за неполные 2 месяца, которые он находится на должности и встречается с чиновниками разных уровней, у него «просто не хватает цензурных слов».

«Понимаю — это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — пояснил Зеленский.

В связи с этим президент задался вопросом, зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США , обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишневых косточек. Также Зеленский прозрачно намекнул на генерального прокурора Юрия Луценко и экс-президента Петра Порошенко

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан «ублюдками», выбивает из рук телефоны и обещает «дать им по морде»», — возмущался гарант Конституции.

Свою речь Зеленский закончил тем, что уже давно озабочен мыслью, что делать с такими нерадивыми чиновниками.

«Я каждый день ломаю голову: что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — резюмировал он.

Люстрация: для чего принималась и как применялась

Вспомним, как в Украине проходил процесс люстрации, который был одним из требований сторонников Майдана.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он предполагал увольнение чиновников на том лишь основании, что они служили в период правления президента Виктора Януковича или состояли в КПСС во времена СССР. Те, кто должны были попасть под его действие, а это около миллиона человек, автоматически лишались возможности занимать должности в органах государственной власти на 10 лет Фактически данный закон означал увольнение из госструктур только по политическому признаку. И он сопровождался расправами «активистов» националистических организаций над теми или иными чиновниками, судьями и политиками, работавшими при предыдущей власти. Их избивали, обливали зеленкой и забрасывали в мусорные контейнеры, а деморализованные правоохранительные органы смотрели на это сквозь пальцы. Волна подобных акций прокатилась по Украине в 2014-2015 гг.

Европейская комиссия «За демократию через право», известная также как Венецианская комиссия, раскритиковала закон. Еще в декабре 2014 года глава комиссии заявил, что закон необходимо радикально переработать, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами.

Основные требования комиссии — персональная ответственность при применении люстрации, а также проведение люстрации судей на основании отдельного, а не общего закона. Действующий закон может рассматриваться национальными и международными судами как нарушающий права человека. Несмотря на это, в Киеве проигнорировали замечания комиссии, даже не предоставив ей проект изменений в закон.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в КСУ представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный суд всячески откладывал рассмотрение этого представления по сути, начав производство только недавно — 4 июля 2019 года.

Фактически по большей части процесс люстрации был завершен к 2016 году. Глава департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная в мае 2017 года отчиталась, что Украина на 98% очищена от тех, кто причастен к нарушениям закона во время правления Януковича.

Что касается конкретных цифр, то детальная статистика лиц, подвергнувшихся данной процедуре, отсутствует, а имеющиеся данные в открытых источниках весьма противоречивы. Министр юстиции Павел Петренко в августе 2015 года утверждал, что из центральных органов исполнительной власти в рамках люстрации уволены более 2 тысяч чиновников, из которых 700 человек — это чиновники высшего уровня.

В 2016 году экс-глава департамента Минюста по очищению власти Татьяна Козаченко привела следующие цифры: за два года из 5 тыс. чиновников, которых следовало проверить в первую очередь (госслужащие высшего ранга, работавшие при Януковиче), люстрировали 934 человека. Среди них больше всего — работников Госфискальной службы (258 человек), прокуратуры (206) и МВД (190).

Несколько иную статистику приводили в общественной организации «Общественный люстрационный комитет». Там насчитали подлежащими увольнению более 2,6 тысяч человек. Правда, в него вошли и те чиновники, которые уволились не дожидаясь люстрации, но все равно не имеют права ближайшие 10 лет занимать высшие руководящие должности.

Сильнее всего она ударила по судебно-правоохранительной системе. В ходе «реформирования» органов МВД из системы были уволены сотни профессионалов, которые знали систему и успешно боролись с криминалом.

Как результат — в стране произошел резкий рост преступности. В 2015-2016 гг. произошел массовый исход судей, которые были либо «люстрированы», либо увольнялись сами по причине страха за свою жизнь и здоровье.

Украина потеряла более 3 тысяч высококвалифицированных судей, которых оказалось просто некем заменить, поскольку подготовка работника Фемиды занимает достаточно много времени. Из-за этого в ряде регионов в 2017-2019 гг имел место коллапс, так как вследствие некомплекта судей, некому было рассматривать дела.

Подозреваемые по уголовным делам были вынуждены ждать заседаний месяцами, а гражданские истцы — записываться в очередь за полгода.

Многие «майданные» активисты были недовольны недостаточным масштабом люстрации. В то же время ряд людей, подвергнутых данной процедуре, путем судебных исков сумели добиться восстановления в должности, ибо она нарушает и Конституцию Украины, и права человека. Уволенные чиновники буквально завалили своими исками ЕСПЧ : по состоянию на прошлый год общее количество жалоб люстрированных составило более 70.

В случае проигрыша Украина будет вынуждена платить компенсацию человеку в 15 тысяч евро плюс сумму невыплаченной зарплаты за более чем три года. В связи с этим многие эксперты раскритиковали закон как инструмент политических расправ, а также указывали на необходимость многомиллионных выплат из бюджета за неправомерное увольнение.

«Идея Зеленского — предвыборный пиар»

Главный редактор оппозиционного портала «Страна.ua» Игорь Гужва назвал призывы Зеленского профанацией, особенно в свете обещаний посадить фигурантов скандала с расхищением средств «Укроборонпрома».

«Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады, одному Бене известно.

Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом: а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским? Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за «Слугу народа» на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь», — написал Гужва в Facebook.

Он добавил, что это не снимает вопросов к президенту по поводу «Свинарчука».

Украинский журналист Владимир Полуев тоже считает идею Зеленского предвыборным пиаром, но поддерживает её, чтобы посмотреть как люстрация ударит по её же авторам.

«Зеленский предлагает расширить закон о люстрации на представителей прошлой власти. В принципе идея веселая. Интересно было бы, конечно, посмотреть, как по закону кармы люстрация вернется к её же авторам. И как их от этого бомбанет.

Но как чисто технически реализовать? Ясно, что эта Верховная Рада закон не примет. В следующую явно попадет как минимум часть людей из тех, кого предлагают пустить под каток люстрации. И даже если гипотетически представить, что в следующем созыве найдут 226 голосов, как после выборов люстрировать уже избранных?

Но предвыборный лозунг неплохой. Пусть и нереалистичный. Любители рыцаря сериального образа оценят», — отметил Полуев.

Журналист Сергей Щербина недоумевает: что Зеленский будет делать с членами своей команды, попадающими под люстрацию в случае реализации задумки главы государства.

«По-моему, у Владимира Александровича при вхождении в образ Лукашенко подотказали тормоза. Люстрировать всех с 23 февраля 2014 — это классно, но куда же теперь Данилюка девать, вместе с Абромавичусом? А вообще, конечно, популизм на марше… А Арсена Борисовича тоже на мороз, как попередника?» — задается риторическим вопросом журналист на Facebook.

А политолог и кандидат в народные депутаты Олег Волошин настаивает на том, что преступников предыдущей власти нужно сажать в тюрьму, а профессионалов не трогать.

«Он должен посадить преступников из прошлой власти, а не предлагать люстрировать всех так, чтоб страной остались управлять йолопы [дураки] в шортиках», — прокомментировал ситуацию Волошин.

Мысль Зеленского нереализуема.

Во-первых, она может привести к окончательному коллапсу государственной системы Украины, так как там не останется профессионалов (не все работники госаппарата при бывшем президенте являются преступниками),

Во-вторых, люстрация депутатов невозможна, ибо эта должность является выборной, и именно голоса избирателей будут являться наилучшей оценкой политикам.

А что касается привлечения к ответственности деятелей предыдущего режима, то лучшего механизма, чем решение данного вопроса в юридической плоскости попросту не существует. Поэтому нужно не заниматься популизмом в стиле сериального образа Голобородько, а создавать надлежащие условия, чтобы Порошенко и его окружение сели за конкретные преступления, по которым существует доказательная база.

Некомпетентных или ленивых чиновников достаточно просто уволить по соответствующим статьям Трудового кодекса.