Савченко не пустили в Донбасс 

Служба безопасности Украины не предоставила разрешение депутату Верховной рады Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе, написал сегодня в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
«Как и ожидалось, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения (…) Надежде Савченко», — написал он.
О том, что ей запрещено пересечь линию разграничения заявила в своем аккаунте в Facebook и сама Надежда Савченко. Запрет был обоснован тем, что она носитель государственной тайны.
Ранее Савченко, баллотирующаяся в народные депутаты по округу № 51 в Донецкой области, заявила «Новостям Донбасса» о желании провести агитацию на неподконтрольных Украине территориях.
«Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории», — подчеркнула она, отметив, что планирует «ехать и говорить с людьми», потому что «это наша территория, и они имеют право голоса».
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. По данным РИА «Новости», ее адвокат сообщал, что президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство и называл ее «символом свободы». В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России и вернулась на родину, где была очень популярна. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле Надежда Савченко была освобождена из-под стражи.