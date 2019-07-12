Савченко не пустили в Донбасс

«Как и ожидалось, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения (…) Надежде Савченко», — написал он.

О том, что ей запрещено пересечь линию разграничения заявила в своем аккаунте в Facebook и сама Надежда Савченко. Запрет был обоснован тем, что она носитель государственной тайны.

Ранее Савченко, баллотирующаяся в народные депутаты по округу № 51 в Донецкой области, заявила «Новостям Донбасса» о желании провести агитацию на неподконтрольных Украине территориях.

«Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории», — подчеркнула она, отметив, что планирует «ехать и говорить с людьми», потому что «это наша территория, и они имеют право голоса».