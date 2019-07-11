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В офис Зеленского пришли с обысками 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины приступили к изучению протоколов совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президента Петра Порошенко, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
По данным украинских СМИ, следственные действия проходят в ситуативной комнате совещаний Совбеза в офисе президента Владимира Зеленского. По данным источников, сотрудники ГБР изучают ведение протоколов заседаний. Ведется допрос тех, кто обеспечивал уровень секретности в помещениях, передает ТАСС.
«Особенно это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко», — утверждают источники.
Следователи не говорят, что конкретно ищут в документах. Им нужна информация, что и кто говорил во время совещаний и какие приказы отдавались, а также «кто подписывал документы, идущие под грифом „совершенно секретно“ и относящиеся к информации, содержащей гостайну».
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, занимавшие государственные должности и после 2014 года. В том числе под люстрацию может попасть экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
В конце мая сообщалось, что все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты СНБО Украины после того, как в стране сменился президент. Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на средства Порошенко и возвращена арендодателю.
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Комментарии
Украина , В мире , Происшествия , Святослав Цеголко , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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