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Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
На YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского выложили видео, снятое во время его поездки в Чернобыль. Оно вошло в ролик по итогам визита главы государства в Киевскую область.
На первых, черно-белых кадрах из зоны отчуждения показано, как Зеленский возлагает цветы к мемориалу жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, а затем гуляет по Припяти. «Мы можем показать это место миру — ученым, экологам, историкам, туристам. Давайте превратим его в научный и туристический магнит», — говорит голос президента за кадром.
Во время произнесения этой фразы черно-белая съемка сменяется на цветную.
10 июля Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором №4.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Чернобыль
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