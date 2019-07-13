Обстрел здания украинского телеканала из гранатомета попал на видео

Момент попадания снаряда из гранатомета в здание телеканала «112 Украина » зафиксировали внешние камеры видеонаблюдения. Соответствующий ролик был размещен на YouTube-канале «Страна.ua».

На записи видна яркая вспышка, а затем падение обломков штукатурки.

Обстрел здания произошел после 03:00 по местному времени (совпадает с московским) 13 июля. В результате произошедшего никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили прилегающую территорию. На месте обстрела был найден тубус гранатомета.

Украинская полиция квалифицирует происшествие как террористический акт и проводит операцию по задержанию стрелявших. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).