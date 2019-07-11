Украину оккупировали «воры в законе»: полиция расписывается в бессилии

Первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook сенсационное признание: Украину заполонили «воры в законе», которые имеют влияние на общественно-политические процессы в стране. Издание Украина.ру вспомнило о наиболее влиятельных представителях криминального мира в стране

Согласно информации, опубликованной Аброськиным, в Украине на сегодняшний день находится по меньшей мере 15 «воров в законе», причем 12 из них — долларовые миллионеры.

«В советское время «воры» были сугубо тюремным явлением и вся жизнь их протекала там за решеткой. Иначе говоря, «вор» сидел в тюрьме… потому что это был его дом. Отсидеть до середины 80-х годов без выхода за 30 и более лет среди «воров» считалось нормой. Пребывание «вора» на свободе, практически не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, своего рода отклонением от норм поведения», — пишет Аброськин.

Теперь же ситуация изменилась: «воры» стали не только состоятельными лицами, которые демонстративно имеют дом в Украине, зарубежное имение, счет в иностранном банке, связи в госорганах и бизнесе, но и активно участвуют в избирательном процессе. По словам главы криминальной полиции Украины, у них достаточно ставленников. Последних он называет воровскими «топ-менеджерами», которые проникли в госинституции, энерго— и медиакомпании.

По мнению замглавы Нацполиции, с «законниками» необходимо бороться, поскольку они пронизывают государственные и общественные институты.

«С ними нужно бороться уже немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны», — подчеркнул правоохранитель.

В качестве метода борьбы он предлагает принятие соответствующего законопроекта.

«Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент — новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри», — резюмировал Аброськин.

Свой спич он дополнил «картой „воров в законе“ с местом их локализации.

Кто такие воры в законе

Воры в законе — это специфическое для СССР (в дальнейшем для России и стран постсоветского пространства) преступное объединение, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 30-х годах XX века. Оно характеризуется исключительным уровнем закрытости и конспиративности, а также наличием жесткого кодекса криминальных традиций.

Воры в законе являются хранителями преступных обычаев. В число их функций входят: сплочение отдельных преступников и их групп, контроль над некоторыми сферами преступной деятельности, разрешение конфликтов в преступной среде, организация и контроль использования общих преступных касс (»общаков»), внешние контакты с преступными организациями зарубежных стран.

Получить статус «вора в законе» можно по рекомендации нескольких действующих авторитетов — коронует вора так называемая «сходка».

Изначально, согласно воровским «понятиям», категорически запрещалось какое-либо сотрудничество с государственными органами, служба в армии, наличие прописки, содействие следствию в раскрытии преступлений. Вор не должен был иметь семью и владеть имуществом.

Наибольшую популярность «блатной» образ жизни имел в советские времена в Грузии . Воровские традиции пускали корни среди молодежи благодаря обширным родственным связям, которые соединяли криминальных авторитетов и партийную бюрократию. После развала СССР «воры в законе» получили в стране еще больше влияния, поскольку расширилась коррупция и они продвигали своих людей в государственный аппарат.

Впоследствии традиции претерпели существенные изменения. В конце 80-х — начале 90-х часть воров открыто обзавелись семьями, стали преуспевающими бизнесменами, политиками, влиятельными людьми, живущими в роскоши.

К началу 2000-х часть воров погибли в результате «разборок», их перебили «коллеги по профессии» и коммерсанты. Другую часть посадили, застрелили или вытеснили сотрудники МВД и других правоохранительных структур — в это время как в России, так и на Украине происходил процесс восстановления монополии государства на насилие.

Украинские криминальные авторитеты: краткая справка

Всех воров Украины можно разделить на несколько категорий. Первая — уроженцы и граждане Украины славянского происхождения. Вторая — бывшие граждане СССР из других союзных республик, которые поселились на Украине до 1991 года, обзавелись семьями, недвижимостью. Третья — граждане Украины, чье гражданство оспаривается в суде, либо вообще лица без гражданства и документов.

Один из самых влиятельных воров является 64-летний Лера Сумской. Его настоящее имя — Сергей Лысенко , он имеет семь судимостей. Его называли как первым, так и вторым вором страны. Он является «смотрящим» за всеми тюрьмами. Коронован в 1993 году в Сумах , к его мнению прислушиваются московские воры. Кое-кто предполагает, что Лера может держать общеукраинский общак. Из общака деньги поступают, например, на поддержку тех, кто сидит в зонах, но есть и обратный процесс, с зон деньги текут в общак в качестве доходов с азартных игр и продажи запрещенных предметов. По данным правоохранителей, «Сумской» контролирует нелегальный рынок алкоголя, торговлю наркотиками и оружием, нелегальную миграцию через украинско-российскую границу.

«Сумской областью руководит не губернатор, а криминальный авторитет «Лёра Сумской». «Лёра» фактически через своих подчиненных контролирует всю область: губернатора, мэра, председателей районных государственных администраций. Начальник милиции, прокурор, СБУ, главы администраций не могут решить те вопросы, которые по плечу ворам в законе», — заявил в 2013 году Геннадий Москаль, который на тот момент был народным депутатом.

45-летний уроженец Старого Самбора Андрей Недельский, он же Андрей Львовский или Неделя — вор новой формации. Был коронован в 2012 году в Греции, несмотря на то, что не отсидел по «правильной» статье. Входил в ближайшее окружение Мамеда — умершего в 2011 году от рака желудка вора Сергея Мамедова , который держал крупный общак, контролируя Киев и центральные области Украины.

В 2010 году «Неделю» объявили в международный розыск по подозрению в убийстве криминального авторитета Кацапа. Его задержали в Испании и экстрадировали на родину. Впоследствии все обвинения с него сняли. После смерти Мамеда на его общак претендовали кавказцы и примкнувший к ним одесский вор Шарик. Но верх взяла группа Лера Сумского.

Летом 2017 г. воровской статус Недельского был приостановлен из-за его трений с рядом грузинских воров. В вину Неделе ставили, что он ведет себя не как вор и хвастается связями с СБУ. Но вскоре ситуация уладилась. А в феврале 2018 г. на его «сходке» побывали ряд украинских бизнесменов, политиков и правоохранителей.

Есть еще и 45-летний Умка Днепропетровский. Настоящее имя — Сергей Олейник . Был «коронован» в воры в России 11 февраля 2014 года. Имеет большое влияние в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. «В люди» его вывел криминальный авторитет Нарик, по совместительству являющийся крупным бизнесменом, меценатом, орденоносцем, и соавтором томоса. Поговаривают, что воровское звание своему никогда не сидевшему помощнику Умке Нарик организовал за немалые деньги, договорившись с руставскими и езидскими ворами, контролирующими восток Украины — чтобы в Днепре был «свой» вор. Полтава, Лёра и Неделя также были не против, понадеявшись, что вор-некавказец усилит славянское влияние в воровском мире Украины.

В 2017 г. у Умки был конфликт с Неделей, который потребовал от него отчислений в свой общак. Умка взамен потребовал долю в незаконных янтарном и алкогольном бизнесах. В результате все остались «при своем», то ли уладив, то ли заморозив конфликт. К тому же за Умку вступился Лёра, с которым к тому времени Неделя сумел испортить отношения.

Вор в законе Шарик — это 68-летний одессит Валерий Шеремет. Специализировался на карманных кражах, имеет семь судимостей. До недавних пор контролировал группы одесских карманников. По его стопам пошел сын Валерий, к которому перешли дела отца после ареста того в 2013 году в Германии за квартирные кражи. В декабре 2015 Валерий-младший умер от отравления неизвестным веществом. В настоящее время Шарик в основном отошел от дел из-за болезней, но воровского звания не лишен. Иногда он выполняет роль третейского судьи, решает различные вопросы.

45-летний Вася Ушатый, он же Василий Русан — самый молодой вор Украины. Не стало препятствием к этому даже то, что Ушатый отслужил в армии (по старым воровским понятиям это недопустимо). Трижды судим. Поддерживает «зоны» в Киевской области. Ранее пытался контролировать рэкет, уличную преступность, автоугоны, торговлю наркотиками и квартирные кражи. Проживал в Одессе и Киевской области. Однако в последнее время о нем практически ничего не слышно.

Кроме того, в стране практически постоянно живут еще 16 воров, в основном кавказского происхождения. Например, это грузинский вор Хмело, 1960 г. р., жил ранее в Донецке. Это также армянин по прозвищу Хохол. Из новых воров, не сидел. Коронован в 2011 году в Москве. Однако после смерти Деда Хасана в Москву возвратился Шакро Молодой и поставил под вопрос все коронации с 2011 по 2014 год, считая получивших тогда корону воров ставленниками тех, с которыми враждовал. Но Хохол вроде бы уже вернул свой статус и живет то в Кировограде, то в Армении. Еще один — грузинский вор по прозвищу Магала, отбывал срок за разбой в Борисполе — группа напала на семью, бандиты людей пытали… Он отсидел всего четыре года, причем не «на зоне», а в СИЗО . После чего украинская миграционная служба позволила ему получить гражданство.

Что касается вышеупомянутого Нарика — крестного отца Православной церкви Украины, его настоящее имя Сергей Петровский. Нарик является символом «майданной» эпохи и примером сращивания власти с криминалом. Он — уроженец Грузии. Его настоящее имя Александр Нареклишвили. Переехал на Украину в конце 70-х гг. с родителями. В 90-х гг. Нареклишвили сменил фамилию на Петровский и сколотил целую организованную преступную группу. Его обвиняли в разворовывании имущества и недвижимости в особо крупных размерах, избиениях, похищениях, вымогательствах, причастности ко многим заказным убийствам, но ни одно уголовные дела не доводились до своего логического завершения.

К слову, нынешний генпрокурор Юрий Луценко , будучи министром МВД в 2005 году, гордился, что Петровский покинул страну из-за его действий, поскольку группировка тогда была разгромлена милицией.

В 2018 г. Нарик, был замечен в Стамбуле, где сфотографировался на фоне томоса об автокефалии, а позже находился рядом с президентом Порошенко и главой ПЦУ Епифанием на молебне. Когда поднялся скандал в СМИ и соцсетях, защитники Порошенко утверждали, что на фото — не Нарик, а некий волонтер Сергей Мисюра. Однако в конце января этого года на принадлежащем Порошенко «5 канале» вышла программа, где рассказывалось про томос. В ней Петровский назван «меценатом, участником поместного Собора от мирян».

«Днепровский бизнесмен, известный тем, что организовал защиту Днепра от «русского мира» в 2014-м. Снабжал добровольческие батальоны. Помог в разворачивании службы капелланов. А еще его называют «руководителем церковной дипломатии, часто невидимой для остальной страны», — характеризовал криминального авторитета журналист.

Опыт борьбы с ворами в Грузии и России — пример для Украины

Вспомним, как боролись с «воровской малиной» на просторах бывшего СССР.

В Грузии комфортная среда для криминальных авторитетов перестала существовать после прихода к власти Михаила Саакашвили . По его инициативе в 2005 году был принят уникальный в мировой юридической практике закон «Об организованной преступности».

Пребывание в статусе вора в законе и членство в воровском сообществе стали уголовно наказуемыми. В частности, «ворам в законе» полагался тюремный срок от 5 до 10 лет, а за членство в воровском сообществе — от 3 до 8 лет. В связи с этим произошла их массовая эмиграция в Россию, на Украину и страны Европы. Согласно данным МВД страны, за рубежом проживают более 300 грузинских воров.

В 2018 году в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Грузии появились такие понятия, как «участие в воровской сходке» и «поддержка деятельности воровского сообщества». Сроки наказания были увеличены: для воров от 9 до 15 лет лишения свободы, членам воровских сообществ — от 7 до 10 лет.

Данный опыт решили с этого года применить и в России. 14 марта 2019 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок, инициированный президентом Владимиром Путиным . Первого апреля глава государства его подписал и документ вступил в силу.

Согласно закону, статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) дополнена формулировкой «занятие высшего положения в преступной иерархии». По сути, за статус «вора в законе» предусматривается мера наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. Отдельное наказание предусматривается за создание или руководство преступным сообществом: лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В случае совершения преступлений криминальным авторитетом ему будет грозить тюремный срок от 15 до 20 лет либо и вовсе пожизненное лишение свободы. Для таких лиц полностью исключена возможность получения наказания «условно». Усилена ответственность за создание преступных сообществ для совершения тяжких преступлений или руководство ими, разработку планов для таких преступлений, раздел сфер влияния или преступных доходов между такими группами — лишение свободы от 12 до 20 лет. Отдельно вынесен факт участия в собраниях преступного сообщества — минимальный срок лишения свободы здесь увеличивается с 5 до 7 лет.

Кстати, закон предусматривает, что лица, добровольно покинувшие ОПГ и сотрудничающие со следствием, могут вовсе избежать уголовного наказания.

Данный документ, безусловно, направлен на облегчение работы сотрудников правоохранительных органов, которым зачастую непросто привлечь к ответственности «воров в законе», поскольку не хватает доказательств их причастности к конкретным преступлениям.

Украина, вероятно, может пойти по этому пути. В феврале 2016 г. в Раде уже был зарегистрирован законопроект №1188, аналогичный грузинскому, который вводил в Уголовный кодекс само понятие «вор в законе» и ответственность за него. Но депутаты саботировали его принятие: за него проголосовали только 178 народных избранников (при необходимых 226).

Кстати, после принятия «антиворовского» закона в РФ у правоохранителей появились опасения о массовой эмиграции российских воров в Украину.

«В первую очередь необходимо создавать систему выявления таких лиц. Мы должны иметь базу по этим лицам, с учетом данных наших иностранных партнеров. Это позволило бы выявлять их на ранних стадиях, фиксировать момент или намерение проникновения на территорию государства, по чьему заданию проникают: бандиты, спецслужбы. Это только комплексные решения, а одним форматом работы полиции или СБУ невозможно справиться с проблемой. Кроме того, необходим более жесткий режим пограничного контроля, по всему периметру границы, а не только со стороны России, ведь такие люди могут заезжать к нам через третьи страны», — говорил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Однако ситуация осложняется тем, что ввиду политической ситуации и разрыва межправительственных соглашений между Украиной и РФ, инициированного режимом Порошенко, отсутствует нормальное взаимодействие между различными ведомствами двух стран.

Таким образом, Украина является местом, где «воры в законе» чувствуют себя весьма вольготно и в ближайшее время не видно предпосылок для изменения данной ситуации.