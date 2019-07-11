Ситуация в Донбассе критически ухудшилась

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения.

По словам Пушилина, обострение ситуации произошло несмотря на отвод вооружения в районе Станицы Луганской и заявление президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации напряжения на этом участке.

В заявлении на сайте главы ДНР указывается, что массовые «циничные и безжалостные» обстрелы ведутся по всей линии соприкосновения, на некоторых участках ситуация «ухудшилась критически».

«Со дня инаугурации Зеленского в ДНР повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры. С момента прихода к власти украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны ВСУ получили 22 мирных жителя», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР призвал страны-гаранты минских соглашений «принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик».