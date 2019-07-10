Медведчук назвал Януковича предателем

"Янукович никогда не был пророссийским, он был "проянуковичевским". Он, Азаров (Николай Азаров — экс-премьер Украины — ред.) — они два года врали про "европейский выбор" для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну", — написал Медведчук в среду в Twitter.

Он отметил, что "с предателями не общается". "У меня принцип жизненный такой", — добавил Медведчук.

Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.