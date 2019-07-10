Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук назвал Януковича предателем 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
"Янукович никогда не был пророссийским, он был "проянуковичевским". Он, Азаров (Николай Азаров — экс-премьер Украины — ред.) — они два года врали про "европейский выбор" для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну", — написал Медведчук в среду в Twitter.
Он отметил, что "с предателями не общается". "У меня принцип жизненный такой", — добавил Медведчук.
Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Последние новости
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Янукович , Виктор Медведчук , Николай Азаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские врачи поставили диагноз Меркель
«Идиотизм». Прототип героя «Чернобыля» возразил Зеленскому3
Спустил на ставки? Где украденные кассиршей 20 млн5
Решена судьба гендиректора грузинского телеканала55
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию106
Видео
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
00:40
Город в США уходит под воду
Погода В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение