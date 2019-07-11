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Телемост с Украиной пройдет по Skype 

Lenta.ru + ещё 41 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеканал «Россия 1» проведет российско-украинский телемост «Надо поговорить» 12 июля, но украинские гости будут в нем участвовать по Skype, передает «Интерфакс».
В пресс-службе ВГТРК отметили, что передача будет «неполитической». Ведущие останутся прежними — Андрей Малахов и Мария Ситтель. Гостями телемоста станут российские и украинские деятели науки, кино и спорта, а также обычные люди.
«Среди них будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире», — добавили в пресс-службе. В программе не запланировано участие политиков или чиновников.
Ранее о планах провести украино-российский телемост только на российском телевидении сообщил депутат Рады Тарас Козак, владеющий телеканалом NewsOne.
Первоначально телеканалы «Россия 1» и украинский NewsOne собирались провести совместный двухчасовой телемост «Надо поговорить». Анонсировал проект ведущий Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» в воскресенье, 7 июля.
Позднее NewsOne отменил телемост из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала. Идею передачи раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе президент страны Владимир Зеленский. По его словам, это опасный предвыборный пиар-ход, направленный на разделение страны на два лагеря.
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Комментарии
Украина , В мире , Общество , Крымский мост , Строительство , Мария Ситтель , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Дмитрий Киселев , Андрей Малахов , ВГТРК , Интерфакс
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