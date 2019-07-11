Телемост с Украиной пройдет по Skype

Телеканал «Россия 1» проведет российско-украинский телемост «Надо поговорить» 12 июля, но украинские гости будут в нем участвовать по Skype, передает «Интерфакс».

В пресс-службе ВГТРК отметили, что передача будет «неполитической». Ведущие останутся прежними — Андрей Малахов Мария Ситтель . Гостями телемоста станут российские и украинские деятели науки, кино и спорта, а также обычные люди.

«Среди них будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире», — добавили в пресс-службе. В программе не запланировано участие политиков или чиновников.

Ранее о планах провести украино-российский телемост только на российском телевидении сообщил депутат Рады Тарас Козак , владеющий телеканалом NewsOne.

Первоначально телеканалы «Россия 1» и украинский NewsOne собирались провести совместный двухчасовой телемост «Надо поговорить». Анонсировал проект ведущий Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» в воскресенье, 7 июля.